Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Будинок популярного співака постраждав під час атаки на Київщину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У будинку Жені Галича повилітали вікна
фото: скріншот із відео

Із родиною артиста усе гаразд

Відомий український співак та лідер гурту O.Torvald Женя Галич показав свій пошкоджений будинок після атаки російських дронів. Як інформує «Главком», про руйнування артист повідомив в Instagram.

Домівка виконавця розташована на Київщині. Саме туди ворог постійно спрямовує реактивні дрони, які вже третій день поспіль не припиняють летіти з РФ. Внаслідок атаки постраждали склади, будинки та автівки, оселю Галича також пошкоджено.

Будинок популярного співака постраждав під час атаки на Київщину фото 1

«Із нами все добре, родина в нормі. Ніч провели жахливо, детонація постійно була. Повибивало двері, порозбивало вікна», – розповів Женя Галич.

Згодом музикант вийшов знову на зв'язок та емоційно висловився про ситуацію.

«Дратує в цій ситуації найбільше, що на 14 рік війни і на майже п'ятий рік повномасштабної якийсь «умнік» зберігає боєприпаси біля житлових будинків. Як таке можливо? Трагедія у Вишневому нікого нічому не навчила? Винні мають бути покарані! Хтось віддав наказ це зберігати в метрах від цивільних, хто за це відповідав? Знайдіть відповідальних і покарайте показово».

Нагадаємо, 29 серпня внаслідок російської атаки на Київщині ворожий безпілотник влучив у склад у селі Мила, після чого розпочалася детонація. Вибухами було пошкоджено навколишню інфраструктуру та житлову забудову.

Із 37 загиблих 34 людини перебували у пансіонаті для літніх людей. На місці працює оперативний штаб, триває ліквідація наслідків трагедії та евакуація мешканців.

Раніше президент України Володимир Зеленський також наголосив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловими будинками, та заявив про необхідність встановити відповідальних за такі рішення.

Читайте також:

Теги: трагедія боєприпаси артист будинок ворог Женя Галич Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок удару та подальшої детонації у Милій зазнали пошкоджень десятки житлових будинків
Зеленський показав наслідки трагедії у Милій і зробив заяву про зберігання боєприпасів
Сьогодні, 12:10
Будинки в історичному містечку Сицилії продають за безцінь
Італія продає будинки на Сицилії за €1, але є нюанс (відео)
26 серпня, 11:04
Пожежа у лісах не вщухає
На Київщині досі палає ліс: до гасіння масштабної пожежі залучили авіацію ДСНС
25 серпня, 00:31
Будівництво підземних сховищ ведеться у гірському масиві Брюніг
100 метрів під землею. ЗМІ дізналися про будівництво секретних сховищ в Альпах
21 серпня, 20:27
Затриманому за підозрою у викраденні авто загрожує до 12 років увʼязнення
На Київщині чоловік викрав електромобіль із подвірʼя, знайшовши ключ у салоні
13 серпня, 16:16
Російські військові захопили українського захисника в полон, після чого розстріляли його
На Донеччині росіяни розстріляли полоненого українського воїна
6 серпня, 15:13
Борт «Антонова» в Лейпцигу був із військовим вантажем
ЗМІ: Літак «Антонова», біля якого знайшли дрон із вибухівкою, був завантажений боєприпасами
6 серпня, 14:54
Незважаючи на атаку РФ, компанія заявила, що продовжить працювати
Росія під час нічної атаки знищила склад Toyota в Києві
5 серпня, 17:54
Російська балістика б'є по містах. Який вихід шукає Україна?
Російська балістика б'є по містах. Який вихід шукає Україна?
5 серпня, 12:53

Життя

Будинок популярного співака постраждав під час атаки на Київщину
Будинок популярного співака постраждав під час атаки на Київщину
Найавторитетніший гороскоп на 30 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 30 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Грабіжники на очах у відвідувачів винесли з музею кольє з 673 діамантами
Грабіжники на очах у відвідувачів винесли з музею кольє з 673 діамантами
Працювала в оборонному секторі. 87-річна киянка розказала про свою пенсію
Працювала в оборонному секторі. 87-річна киянка розказала про свою пенсію
Найавторитетніший гороскоп на 29 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 29 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
102-річний житель Полтавщини підкорив мережу народною піснею (відео)
102-річний житель Полтавщини підкорив мережу народною піснею (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
64K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
47K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Вчора, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua