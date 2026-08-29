Будинок популярного співака постраждав під час атаки на Київщину

Із родиною артиста усе гаразд

Відомий український співак та лідер гурту O.Torvald Женя Галич показав свій пошкоджений будинок після атаки російських дронів. Як інформує «Главком», про руйнування артист повідомив в Instagram.

Домівка виконавця розташована на Київщині. Саме туди ворог постійно спрямовує реактивні дрони, які вже третій день поспіль не припиняють летіти з РФ. Внаслідок атаки постраждали склади, будинки та автівки, оселю Галича також пошкоджено.

«Із нами все добре, родина в нормі. Ніч провели жахливо, детонація постійно була. Повибивало двері, порозбивало вікна», – розповів Женя Галич.

Згодом музикант вийшов знову на зв'язок та емоційно висловився про ситуацію.

«Дратує в цій ситуації найбільше, що на 14 рік війни і на майже п'ятий рік повномасштабної якийсь «умнік» зберігає боєприпаси біля житлових будинків. Як таке можливо? Трагедія у Вишневому нікого нічому не навчила? Винні мають бути покарані! Хтось віддав наказ це зберігати в метрах від цивільних, хто за це відповідав? Знайдіть відповідальних і покарайте показово».

Нагадаємо, 29 серпня внаслідок російської атаки на Київщині ворожий безпілотник влучив у склад у селі Мила, після чого розпочалася детонація. Вибухами було пошкоджено навколишню інфраструктуру та житлову забудову.

Із 37 загиблих 34 людини перебували у пансіонаті для літніх людей. На місці працює оперативний штаб, триває ліквідація наслідків трагедії та евакуація мешканців.

Раніше президент України Володимир Зеленський також наголосив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловими будинками, та заявив про необхідність встановити відповідальних за такі рішення.