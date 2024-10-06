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Байден стикається з найбільшими кризами свого президентства

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Байден стикається з найбільшими кризами свого президентства
У п’ятницю пан Байден несподівано з’явився на брифінгу в Білому домі, де він розповів про низку питань, які стоять на його робочому столі в даний момент
фото з відкритих джерел

Президент США одночасно стикається з війною на Близькому Сході, ураганом у США та загрозою з боку Росії

Президент Джо Байден почав свій вівторок у ситуаційній кімнаті Білого дому, спостерігаючи за тривожною картиною: хвилі іранських ракет, спрямовані на Ізраїль, сигналізували про нову масштабну війну на Близькому Сході – регіоні, стабільність якого він намагався зберегти протягом усього свого президентства. Попри надзвичайну напруженість, Байден залишався зібраним, водночас обговорюючи з радниками військові варіанти. Про це повідомляє The New York Times.

Однак ця криза була не єдиною, що вимагала його уваги. Одночасно він отримував тривожні повідомлення про ураган Хелен – найсмертоносніший шторм за останні два десятиліття, який обрушився на материкову частину США, загрожуючи тисячам життів. Війна в Україні продовжувала розгортатися на тлі постійних погроз ядерної ескалації з боку Росії. 

«Ми повинні завершити цю розмову», – сказав Байден своїм радникам, завершуючи обговорення ситуації на Близькому Сході, щоб перейти до інших невідкладних справ.

Попри ці виклики, Байден знаходив час і для розв'язання внутрішніх питань – від потужного ринку праці до короткочасного, але серйозного страйку в портах.

«Ми запобігли тому, що могло стати великою кризою для країни», – підкреслив президент, коментуючи успішне врегулювання портового конфлікту.

На фоні багатьох викликів, Байден продовжує рішуче діяти, попри критику Дональда Трампа та його союзників, які використовують ці кризи для політичних атак. Демократи ж зазначають, що теперішній момент є можливістю показати різницю в стилях управління між Байденом і Трампом.

Як зауважив стратег Демократичної партії, у Байдена немає спокійних днів, і кожен день приносить нові виклики, на які потрібно негайно реагувати.

Нагадаємо, Байден впевнений у чесності виборів, але хвилюється за можливу напругу.

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Теги: війна криза президент шторм ураган

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