У російському Сочі спалахнула нафтобаза, уражена кілька днів тому

Нафтобаза у Сочі була атакована у ніч на 4 вересня

У російському місті Сочі повторно загорілася нафтобаза, яка зазнала атаки 4 вересня. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За словами місцевих жителів, після першочергового ураження об'єкт протягом дня тлів, після чого полум'я спалахнуло з новою силою.

Через масштабне загоряння та сильне задимлення у місті жителів закликають щільно зачиняти вікна.

Як відомо, у російському Сочі після атаки безпілотників у ніч проти 4 вересня виникла пожежа на території нафтобази. Над містом утворилася велика хмара чорного диму, яку зафіксували на фото та відео очевидці.

У мережі з'явилися кадри, на яких видно густий чорний дим, що піднявся над містом. Місцеві жителі побоюються, що через пожежу в повітря могли потрапити продукти горіння нафтопродуктів, а за певних погодних умов у регіоні можуть випасти забруднені опади. Водночас інформації про те, що в Сочі вже зафіксували так званий «нафтовий дощ», наразі немає.

Варто нагадати, що у ніч на 4 вересня в Сочі Краснодарського краю РФ пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників, зокрема в районі Адлера, де розташована нафтобаза «Роснефть-Кубаньнефтепродукт».

Увечері 3 вересня в аеропорту Сочі запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск цивільних літаків. Росавіація пояснювала їх необхідністю забезпечити безпеку польотів. Через обмеження частина рейсів могла затримуватися або змінювати маршрути.