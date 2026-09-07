Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російському Сочі спалахнула нафтобаза, уражена кілька днів тому

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У російському Сочі спалахнула нафтобаза, уражена кілька днів тому
Пожежа на нафтобазі у Сочі
скріншот з відео

Нафтобаза у Сочі була атакована у ніч на 4 вересня

У російському місті Сочі повторно загорілася нафтобаза, яка зазнала атаки 4 вересня. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За словами місцевих жителів, після першочергового ураження об'єкт протягом дня тлів, після чого полум'я спалахнуло з новою силою.

Через масштабне загоряння та сильне задимлення у місті жителів закликають щільно зачиняти вікна. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Як відомо, у російському Сочі після атаки безпілотників у ніч проти 4 вересня виникла пожежа на території нафтобази. Над містом утворилася велика хмара чорного диму, яку зафіксували на фото та відео очевидці.

У мережі з'явилися кадри, на яких видно густий чорний дим, що піднявся над містом. Місцеві жителі побоюються, що через пожежу в повітря могли потрапити продукти горіння нафтопродуктів, а за певних погодних умов у регіоні можуть випасти забруднені опади. Водночас інформації про те, що в Сочі вже зафіксували так званий «нафтовий дощ», наразі немає.

Варто нагадати, що у ніч на 4 вересня в Сочі Краснодарського краю РФ пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників, зокрема в районі Адлера, де розташована нафтобаза «Роснефть-Кубаньнефтепродукт».

Увечері 3 вересня в аеропорту Сочі запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск цивільних літаків. Росавіація пояснювала їх необхідністю забезпечити безпеку польотів. Через обмеження частина рейсів могла затримуватися або змінювати маршрути.

Теги: пожежа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна нарощує можливості для успішних ударів углиб території Росії
Україна готується посилити далекобійні удари по Росії: названо пріоритетні цілі
29 серпня, 11:25
Понтифік намагається використовувати професійний дипломатичний апарат Святого престолу для збереження каналів зв'язку з Москвою
Папа Лев XIV зробив нову спробу налагодити діалог із РФ
27 серпня, 05:33
Американський лідер: Ми хотіли б, щоб війна з Україною закінчилася
Трамп зробив першу заяву про візит голови ЦРУ до Москви
26 серпня, 16:39
За словами Рефата Чубарова, деокупація Кримського півострова є невідворотною
Глава Меджлісу назвав країни, які можуть допомогти звільнити політвʼязнів Кремля
26 серпня, 06:52
Україна стала світовим лідером у використанні дронів
«Попереду всіх армій світу». Сенатор США назвав сферу, де Україна випередила американську армію
26 серпня, 06:25
За словами Стерхової, у відомстві для оформлення компенсації вимагають пред’явити оригінал довідки про смерть, який раніше у них вилучили
«Хочете громадянської війни?». Мати ліквідованого окупанта емоційно звернулася до Путіна
25 серпня, 16:31
Російський диктатор Путін
Путін отримав небезпечний сигнал від власної системи
18 серпня, 08:34
Коментатори порівняли складки на лобі з українським тризубом
У Путіна на лобі проявився тризуб (відео)
16 серпня, 09:46
Уповноважений президента з питань санкційної політитики Владислав Власюк заявив, що Росії не дадуть адаптуватися до нових санкцій
Партнери України взялися за фінансові та логістичні ланцюжки Росії
13 серпня, 12:47

Соціум

У російському Сочі спалахнула нафтобаза, уражена кілька днів тому
У російському Сочі спалахнула нафтобаза, уражена кілька днів тому
Зеленський подарував Віткоффу та Кушнеру футболки з написом «Київський режим»
Зеленський подарував Віткоффу та Кушнеру футболки з написом «Київський режим»
Папа Римський відреагував на дипломатичні зусилля Трампа щодо України
Папа Римський відреагував на дипломатичні зусилля Трампа щодо України
Польські військові піднімали вертоліт через загрозу з Білорусі: чим усе закінчилося
Польські військові піднімали вертоліт через загрозу з Білорусі: чим усе закінчилося
На новій карті світу, яку підтримала ООН, Крим «відрізано» від України
На новій карті світу, яку підтримала ООН, Крим «відрізано» від України
Донька Келлога пояснила, як візит до Києва може вплинути на Віткоффа і Кушнера
Донька Келлога пояснила, як візит до Києва може вплинути на Віткоффа і Кушнера

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2026
112K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
105K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
79K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

В Україні до 27°, помірні дощі, подекуди грози: погода на 6 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
5 вересня, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
4 вересня, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
4 вересня, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
4 вересня, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
4 вересня, 20:49

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua