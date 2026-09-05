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У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

У Києві о 01:58 оголошено повітряну тривогу. Раніше у мережі ширилася інформація про те, що підрозділи Сил оборони отримали наказ дотримуватись режиму тиші на лінії бойового зіткнення з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня. Проте після опівночі окупанти почали атакувати Україну безпілотниками та балістикою.

Варто зауважити, це друга тривога, яка почалася 5 вересня.

Тривоги у Києві
4 вересня 2026 року

🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість
1 00:00 00:27  27 хв. 

Що робити під час повітряної тривоги

Після оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до укриття. Якщо дістатися до нього неможливо, варто перейти в приміщення без вікон і скористатися правилом «двох стін».

Не слід залишатися біля вікон, на відкритій місцевості чи в автомобілі. Виходити з укриття рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1654-й день повномасштабної війни Росії проти України.

Теги: Київ тривога укриття

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