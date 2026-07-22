Драпатий став новим головкомом ЗСУ, дрони атакували Крим і Кубань: головне за ніч 22 липня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 22 липня 2026 року
Ніч на 22 липня стала переломною для командування українською армією: Зеленський звільнив Олександра Сирського і призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Михайла Драпатого, який одразу звернувся до українців. Водночас безпілотники атакували Крим і Краснодарський край. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 липня.
Драпатий очолив ЗСУ: хто він і що сказав українцям
Президент України звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головнокомандувачем став генерал Михайло Драпатий – командувач, відомий обороною Маріуполя і Харківщини. Драпатий звернувся до українців одразу після призначення.
Дрони атакували Крим: вибухи у Ялті, Феодосії й Алушті
Безпілотники атакували окупований Крим – вибухи пролунали у Ялті, Феодосії та Алушті.
У Краснодарському краї дрони спричинили масштабну пожежу
Безпілотники атакували Краснодарський край – спалахнули масштабні пожежі. Деталі уточнюються.
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