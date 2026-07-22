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Драпатий став новим головкомом ЗСУ, дрони атакували Крим і Кубань: головне за ніч 22 липня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Драпатий став новим головкомом ЗСУ, дрони атакували Крим і Кубань: головне за ніч 22 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 22 липня 2026 року

Ніч на 22 липня стала переломною для командування українською армією: Зеленський звільнив Олександра Сирського і призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Михайла Драпатого, який одразу звернувся до українців. Водночас безпілотники атакували Крим і Краснодарський край. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 липня.

Драпатий очолив ЗСУ: хто він і що сказав українцям

Президент України звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головнокомандувачем став генерал Михайло Драпатий – командувач, відомий обороною Маріуполя і Харківщини. Драпатий звернувся до українців одразу після призначення.

Драпатий став новим головкомом ЗСУ, дрони атакували Крим і Кубань: головне за ніч 22 липня фото 1

Дрони атакували Крим: вибухи у Ялті, Феодосії й Алушті

Безпілотники атакували окупований Крим – вибухи пролунали у Ялті, Феодосії та Алушті.

Драпатий став новим головкомом ЗСУ, дрони атакували Крим і Кубань: головне за ніч 22 липня фото 2

У Краснодарському краї дрони спричинили масштабну пожежу

Безпілотники атакували Краснодарський край – спалахнули масштабні пожежі. Деталі уточнюються.

Драпатий став новим головкомом ЗСУ, дрони атакували Крим і Кубань: головне за ніч 22 липня фото 3

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Теги: Крим росія окупанти Михайло Драпатий

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