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У Києві сталася нова аварія на водогоні (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві сталася нова аварія на водогоні (фото, відео)
«Київводоканал» надіслав автоцистерну з питною водоюі
фото із соцмережі

Тимчасово відключено водопостачання в чотирьох столичних багатоповерхівках

У суботу, 2 грудня, вранці у Дарницькому районі Києві сталася аварія на водопровідній магістралі. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. 

«На просп. Бажана, 1-А сталося пошкодження водопровідної магістралі 500 мм. Водопостачання тимчасово відключено в чотирьох житлових будинках», – йдеться в повідомленні.

Аварія сталася на просп. Бажана, 1-А
Аварія сталася на просп. Бажана, 1-А
карти Google Maps

Витік води відбувся на території автостоянки.

Наразі пошкодження локалізоване. Тиск у водопроводі в нормі.

Повідомляється, що «Київводоканал» надіслав автоцистерну з питною водою.

Фахівці вже працюють на місці.

Як повідомлялося, 1 грудня у столиці на вул. Ревуцького впав будівельний кран і перебив трубу водогону. Унаслідок чого дорогу залило водою. Було паралізовано рух транспорту, на дорогах утворився затор.

На місце прибули рятувальники, поліція, аварійні служби.  Краном пошкоджено водогін, завалено дорожні стовпи, обірвано електромережі.

Триває робота з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на вулиці Ревуцького.

Теги: Київводоканал аварія водопостачання Київ

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