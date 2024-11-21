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В Україні попит на дизельні авто знизився на чверть

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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В Україні попит на дизельні авто знизився на чверть
Українці у жовтні придбали 1 500 нових авто з дизельними двигунами
фото з відкритих джерел

На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 20% у жовтні 2023 року

У жовтні 2024 року автопарк України поповнили майже 5 700 авто з дизельними двигунами, що на 26% менше, ніж минулого року. Про це повідомляє «Укравтопром».

Українці у жовтні придбали 1 500 нових авто з дизельними двигунами, що на 31% більше, ніж торік. Вживаних автомобілів, ввезених з-за кордону купили 4 200 одиниць, що на 36% менше, ніж минулого року.

На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 20% у жовтні 2023 року.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 5 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік – 10,5 року.

До найпопулярніших моделей нових дизельних легковиків потрапили: Renault Duster – 508 одиниць, Peugeot Landtrek – 145 одиниць, Volkswagen Touareg – 135 одиниць, Skoda Kodiaq – 79 одиниць та Toyota Hilux – 52 одиниці.

Найпопулярнішими імпортованими вживаними дизельними авто: Renault Megane – 403 одиниці, Skoda Octavia – 274 одиниці, Volkswagen Passat – 252 одиниці, Nissan Qashqai – 231 одиниця та Volkswagen Golf – 157 одиниць.

Нагадаємо, що серед українських автомобілістів продовжують користуватися попитом «легковики» з-за кордону. Особливо популярні машини із США. Лише у жовтні на українські номери перейшло 2700 «американців». Їхня частка в загальній кількості реєстрацій цього сегменту склала 16%. 

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Теги: машини автопарк автомобіль

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