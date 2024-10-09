Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль пообіцяв «несподівану та смертоносну» атаку на Іран

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль пообіцяв «несподівану та смертоносну» атаку на Іран
Ізраїль пообіцяв помститись Ірану
фото з відкритих джерел

Ізраїль хоче помститись Ірану за ракетну атаку, яка відбулась минулого тижня

Міністр оборони Йоав Галлант заявив у середу, що удар Ізраїлю по Ірану у відповідь на його атаку минулого тижня буде «смертоносним, точним і несподіваним». Про це повідомляє Sky News.

«Наша атака буде смертельною, точною і, перш за все, несподіваною. Вони не зрозуміють, що сталося і як це сталося, вони побачать результати», – сказав Галлант у відеозверненні, опублікованому ізраїльськими медіа.

Крім того, глава оборонного відомства Ізраїлю назвав ракетний обстріл зі сторони Ірану провальним та невдалим.

«Хто б не напав на нас, він постраждає і заплатить за це», – запевнив Галлант.

Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року Іран запустив близько 200 балалістичних ракет по території Ізраїлю в рамках операції під кодовою назвою «Справжня обіцянка 2». Це був найбільший обстріл з моменту загострення конфлікту, що стався на фоні ескалації насильства в регіоні. Ізраїльська армія заявила, що більшість ракет були перехоплені, але деякі все ж досягли цілей, викликавши паніку та жертви серед населення.

Іран стверджує, що цей напад був відповіддю на вбивства лідерів «Хезболли» та інших союзників. Ізраїль пообіцяв рішучу відповідь на цей напад, посилюючи напругу в регіоні​.

До слова, пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що завдати удару Ірану у відповідь на ракетну атаку є обов’язком його країни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час свого візиту до Бейрута. заявив, що Іран готовий запропонувати та підтримати зусилля для досягнення припинення вогню в Лівані, але лише за умови, що Ізраїль припинить свою військову кампанію в Секторі Газа. 

Читайте також:

Теги: міністр Ізраїль армія обстріл напад населення Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила
Атака дронів на Київ: влада повідомила про збиті цілі
7 жовтня, 07:33
В результаті обстрілу сталося два прильоти у лісосмугу одного з центральних районів Харкова. Фото ілюстративне
Росіяни вдарили КАБами по одному з центральних районів Харкова
4 жовтня, 18:04
ППО та авіація відпрацьовували у бойовому режимі, і відпрацювали вони ефективно
Про результативність ППО Ізраїлю під час іранської атаки
3 жовтня, 14:11
У компанії нагадали, що внаслідок обстрілу в ніч проти понеділка поїздам херсонського напрямку визначили за кінцеву зупинку станцію Долинська
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
1 жовтня, 22:38
Під час повітряної тривоги ворог поцілив по адмінбудівлі у Кривому Розі
Росіяни атакували управління поліції у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди
27 вересня, 10:35
МЗС Франції розкрило плани щодо угоди Ізраїлю та Лівану
Париж і Вашингтон готують план щодо Лівану
26 вересня, 08:37
Ліванські бойовики запустили ракету по Тель-Авіву
Бойовики «Хезболли» намагались завдати ракетного удару по Тель-Авіву
26 вересня, 01:05
Окупанти обстріляли Харків авіабомбами: кількість постраждалих зросла (фото)
Окупанти обстріляли Харків авіабомбами: кількість постраждалих зросла (фото)
22 вересня, 03:15
Начальник штабу планування в Міноборони Крістіан Фройдінг (по центру), який є головним координатором німецької військової допомоги Україні, виступив на конференції YES-2024
«Умовна нічия». Високопоставлений німецький генерал оцінив користь Курської операції ЗСУ
15 вересня, 04:56

Політика

Ізраїль пообіцяв «несподівану та смертоносну» атаку на Іран
Ізраїль пообіцяв «несподівану та смертоносну» атаку на Іран
Після блокування Discord російські війська на фронті частково втратили зв'язок
Після блокування Discord російські війська на фронті частково втратили зв'язок
Гаазький суд може розслідувати причетність Білорусі до депортації українських дітей
Гаазький суд може розслідувати причетність Білорусі до депортації українських дітей
Кремль підтвердив, що Трамп таємно передавав тести на коронавірус для Путіна
Кремль підтвердив, що Трамп таємно передавав тести на коронавірус для Путіна
У Краснодарському краї Сили оборони атакували базу зберігання «Шахедів»
У Краснодарському краї Сили оборони атакували базу зберігання «Шахедів»
Путін відзначив Лукашенка найвищою державною нагородою Росії
Путін відзначив Лукашенка найвищою державною нагородою Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
35K
Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини
29K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
9040
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
7980
Вчені фіксують дивні сигнали із центру Чумацького Шляху

Новини

В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17
Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Вчора, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
8 жовтня, 10:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua