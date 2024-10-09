Ізраїль пообіцяв «несподівану та смертоносну» атаку на Іран

Ізраїль хоче помститись Ірану за ракетну атаку, яка відбулась минулого тижня

Міністр оборони Йоав Галлант заявив у середу, що удар Ізраїлю по Ірану у відповідь на його атаку минулого тижня буде «смертоносним, точним і несподіваним». Про це повідомляє Sky News.

«Наша атака буде смертельною, точною і, перш за все, несподіваною. Вони не зрозуміють, що сталося і як це сталося, вони побачать результати», – сказав Галлант у відеозверненні, опублікованому ізраїльськими медіа.

Крім того, глава оборонного відомства Ізраїлю назвав ракетний обстріл зі сторони Ірану провальним та невдалим.

«Хто б не напав на нас, він постраждає і заплатить за це», – запевнив Галлант.

Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року Іран запустив близько 200 балалістичних ракет по території Ізраїлю в рамках операції під кодовою назвою «Справжня обіцянка 2». Це був найбільший обстріл з моменту загострення конфлікту, що стався на фоні ескалації насильства в регіоні. Ізраїльська армія заявила, що більшість ракет були перехоплені, але деякі все ж досягли цілей, викликавши паніку та жертви серед населення.

Іран стверджує, що цей напад був відповіддю на вбивства лідерів «Хезболли» та інших союзників. Ізраїль пообіцяв рішучу відповідь на цей напад, посилюючи напругу в регіоні​.

До слова, пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що завдати удару Ірану у відповідь на ракетну атаку є обов’язком його країни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час свого візиту до Бейрута. заявив, що Іран готовий запропонувати та підтримати зусилля для досягнення припинення вогню в Лівані, але лише за умови, що Ізраїль припинить свою військову кампанію в Секторі Газа.