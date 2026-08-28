Унаслідок ворожого удару по Київщині загинув чоловік, ще один у лікарні

У Бучанському районі внаслідок влучань та падіння уламків загинув чоловік

Російські війська другу добу поспіль завдають комбінованих ударів по території Київської області. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий та цивільні поранені, зокрема дитина. Про це повідомляє поліція Київської області, інформує «Главком».

У Бучанському районі внаслідок влучань та падіння уламків загинув чоловік, ще один зазнав травм – його госпіталізували до лікарні. Зазнали пошкоджень дві багатоповерхівки, два приватних будинки, складські приміщення та 15 автомобілів.

На Бориспільщині пошкоджено склади, 10 домоволодінь, багатоповерхівку та автомобіль. Вчора було травмовано двоє людей: 15-річна дитина і 83-річна жінка.

У Броварському та Фастівському районах пошкоджені будинки, складські приміщення.

фото: поліція Київщини

На місцях обстрілів працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, патрульні та рятувальники ДСНС. За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. Поліція закликає жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Раніше повідомлялося, що у Бучанському районі Київської області рятувальники всю ніч та ранок ліквідовували наслідки масованої атаки ворожих безпілотників.

До слова, у Києві 27 серпня оголосили 13 повітряних тривог – це абсолютний антирекорд за одну добу від початку повномасштабної війни. Попередній максимум становив 12 сигналів за добу. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії.