«Там мій онук»: жінка до останнього чекала на диво біля палаючого будинку в Києві
Літня жінка під пошкодженою багатоповерхівкою намагалася дізнатися долю свого онука, який був у квартирі на сьомому поверсі й незадовго до вибуху виходив на зв'язок
У ніч на 20 серпня Київ пережив чергову масовану ракетну атаку. Внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання в багатоповерховий житловий будинок у Солом'янському районі столиці, спалахнула масштабна пожежа. Поки рятувальники приборкували вогонь, біля понівеченого під'їзду літня жінка до останнього чекала на звістку про свого онука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на воєнкора «Радіо Свобода» Мар'яна Кушніра, який працював на місці події.
Журналіст розповів, що прибув на локацію, коли довкола все палало, а перелякані люди бігли в укриття. На той момент навколо охопленого вогнем будинку тривала небезпека повторних ударів.
«Київ атакують. В будинок влетіла ракета. В цей момент в район підлітають «Калібри». Перелякані люди біжать в укриття», – написав Кушнір.
Біля пошкодженого під'їзду журналіст став свідком людської трагедії. Літня жінка намагалася дізнатися долю свого онука, який перебував у квартирі на сьомому поверсі й незадовго до вибуху виходив на зв'язок. Згодом рятувальники винесли його тіло на ношах.
«Крики горя чула уся Солом'янка. Цей крик жінки розривав усе зсередини, вивертав... Зранений Київ. Знову», – поділився воєнкор.
Через загрозу нових вибухів журналісти разом із цивільними змушені були перечікувати чергову хвилю підльоту ракет під аркою сусідньої будівлі.
Нагадаємо, масована повітряна атака на Київ тривала усю ніч, майже дев'ять годин, на місцях можливих влучань та падіння уламків у столиці та на Київщині працюють екстрені служби.
За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу у Києві загинули 12 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.
П'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю.
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