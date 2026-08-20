«Там мій онук»: жінка до останнього чекала на диво біля палаючого будинку в Києві

Літня жінка під пошкодженою багатоповерхівкою намагалася дізнатися долю свого онука, який був у квартирі на сьомому поверсі й незадовго до вибуху виходив на зв'язок

У ніч на 20 серпня Київ пережив чергову масовану ракетну атаку. Внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання в багатоповерховий житловий будинок у Солом'янському районі столиці, спалахнула масштабна пожежа. Поки рятувальники приборкували вогонь, біля понівеченого під'їзду літня жінка до останнього чекала на звістку про свого онука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на воєнкора «Радіо Свобода» Мар'яна Кушніра, який працював на місці події.

Журналіст розповів, що прибув на локацію, коли довкола все палало, а перелякані люди бігли в укриття. На той момент навколо охопленого вогнем будинку тривала небезпека повторних ударів.

Рятувальники евакуйовують мешканців будинку, у який влучила російська ракета. 20 серпня 2026 року фото: Мар'ян Кушнір

«Київ атакують. В будинок влетіла ракета. В цей момент в район підлітають «Калібри». Перелякані люди біжать в укриття», – написав Кушнір.

Біля пошкодженого під'їзду журналіст став свідком людської трагедії. Літня жінка намагалася дізнатися долю свого онука, який перебував у квартирі на сьомому поверсі й незадовго до вибуху виходив на зв'язок. Згодом рятувальники винесли його тіло на ношах.

«Крики горя чула уся Солом'янка. Цей крик жінки розривав усе зсередини, вивертав... Зранений Київ. Знову», – поділився воєнкор.

Через загрозу нових вибухів журналісти разом із цивільними змушені були перечікувати чергову хвилю підльоту ракет під аркою сусідньої будівлі.

Пожежа у Києві, спричинена ворожим обстрілом фото: Мар'ян Кушнір

Нагадаємо, масована повітряна атака на Київ тривала усю ніч, майже дев'ять годин, на місцях можливих влучань та падіння уламків у столиці та на Київщині працюють екстрені служби.

За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу у Києві загинули 12 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.

П'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю.