Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 00:52 оголосили повітряну тривогу. О 01:29 повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

У ніч на 21 червня російська окупаційна армія атакувала ракетами Полтавщину. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За інформацією Дяківнича, окупанти вдарили ракетами по Полтавській громаді. Внаслідок атаки є постраждалі: девʼятеро людей, серед яких пʼятеро дітей.