Росія атакувала Полтавщину: є постраждалі

Серед постраждалих пʼятеро дітей

У ніч на 21 червня російська окупаційна армія атакувала ракетами Полтавщину. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, передає «Главком».

За інформацією Дяківнича, окупанти вдарили ракетами по Полтавській громаді. Внаслідок атаки є постраждалі: девʼятеро людей, серед яких пʼятеро дітей.

Дяківнич зазначив, що всім постраждалим надається уся необхідна допомога.

Як відомо, у ніч на 18 червня російські дрони атакували Полтавський та Миргородський райони.

Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що під ударом опинилися промислові підприємства, приватний сектор та об'єкт енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, увечері 6 червня було зафіксовано падіння ворожого БпЛА у Полтавському районі. Пошкоджено будівлю одного з підприємств. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова додала, що в периметрі вибухової хвилі є пошкодження житлового масиву. «Соціальні працівники здійснюють побудинковий обхід. Працівники районних в місті рад проводять всі необхідні первинні консультації. В роботі чотири адреси. Щонайменше пошкоджено вісім вікон та дахи у двоповерховому житловому будинку та приватних домоволодіннях», – наголосила вона.

Також 6 червня російська терористична армія завдала ударів по двох катерах морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. Є постраждалі, триває евакуація катерами Військово-морських сил ЗСУ.