Вбивство Ноздровської: поліція відзвітувала про перебіг розслідування

Працівники поліції, незважаючи на свята, продовжують активні розшукові заходи

У Вишгородському відділі поліції ввечері у суботу, 6 січня, завершилося чергове заслуховання результатів роботи слідчо-оперативної групи за фактом вбивства Ірини Ноздровської. Про це повідомив голова Національної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook. Керівник Нацполіції розповів, що працівники поліції, незважаючи на свята, продовжують



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Працівники поліції, незважаючи на свята, продовжують активні розшукові заходи

У Вишгородському відділі поліції ввечері у суботу, 6 січня, завершилося чергове заслуховання результатів роботи слідчо-оперативної групи за фактом вбивства Ірини Ноздровської.

Про це повідомив голова Національної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

Керівник Нацполіції розповів, що працівники поліції, незважаючи на свята, продовжують активні розшукові заходи задля встановлення обставин вбивства, ймовірних свідків та особи, яка скоїла злочин.

«Також поспілкувалися з експертом-кримінологом Anna Maliar. Намагались відповісти на питання Ганни настільки, наскільки це було можливо, не розголошуючи таємниці слідства. Також отримали конструктивні поради, які візьмемо до роботи. Не дивлячись на свята, працівники поліціі продовжують активні розшукові заходи задля встановлення обставин вбивства, ймовірних свідків та особи, яка скоїла злочин. Ми не можемо втрачати час», - зазначив Аброськін.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов вийшов до активістів і повідомив про створення слідчої групи для розслідування вбивства. Під час заходу сталася сутичка. Один із активістів вдарив керівника поліції Київської області.

Як повідомлялося, Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Повідомлялося, що слідчі розглядають чотири основні версії вбивства правозахисниці.