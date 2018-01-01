Вбивство юристки: наречений Ноздровської розповів подробиці розслідування

Нині до родини Ноздровської приставили держохорону, і навіть вночі вдома чергує автоматник

Рідні вбитої адвоката Ірини Ноздровської чекають на результати експертиз та поки не схильні розглядати якусь з версій її вбивства як основну. Про це ТСН розповів колишній цивільний чоловік Ірини Віталій Сергеєв, який нині допомагає родині Ноздровської. «Підозра падає на все і на всіх. Чіткої версії ні в мене, ні в близьких немає. Навіть не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Ноздровська

Нині до родини Ноздровської приставили держохорону, і навіть вночі вдома чергує автоматник

Рідні вбитої адвоката Ірини Ноздровської чекають на результати експертиз та поки не схильні розглядати якусь з версій її вбивства як основну.

Про це ТСН розповів колишній цивільний чоловік Ірини Віталій Сергеєв, який нині допомагає родині Ноздровської.

«Підозра падає на все і на всіх. Чіткої версії ні в мене, ні в близьких немає. Навіть не можу сказати прямо на Россошанського, бо підозрюю всіх-всіх-всіх. Можу уявити собі і вбивство з метою пограбування, і маніяка. Все, що завгодно, могло бути», - розповів Віталій журналістам.

За словами чоловіка, вони з Іриною прожили разом більше півроку, але розійшлися через велику зайнятість Ноздровської. Як розповів Сергеєв, вбита цілодобово жила справою про ДТП, в якій загинула її сестра.

Віталій каже, що стосунки вони зберегли теплі, і він сподівався, що вони знову будуть разом. Навіть збирався їй освідчитись 27 січня – на день народження Ноздровської. Коли стало відомо про трагедію, він один з перших був на місці, де знайшли тіло вбитої.

«Я бачив, що оглядали вже на березі, коли прибув до місця. Зі слів дізнаюся, що вона була у сережках, була в одному ліфчику. АТОвці, які зголосились допомогти у пошуковій операції, відшукали з іншого боку траси, що веде на Димір, пасок з дублянки. Та шкарпетки я сам знайшов, я їх впізнав. Вони були далекувато, метрів зо 400. Траса іде на Димір, перпендикулярно під трасою проходить річка. З правого боку в метрах 200 знайшли Ірину, а в метрах 200 з іншого боку знайшли ці елементи одягу. Здається, що це все відбувалось біля річки. Чув, що здається ніж знайшли. Чи це стосується цієї справи, я не знаю. Та знайшли рожевий чохол з її телефону. А чи знайшли сам телефон, не знаю», - розповів Сергеєв подробиці пошукової операції.

Рідні вбитої адвоката Ірини Ноздровської чекають на результати експертиз та поки не схильні розглядати якусь з версій її вбивства як основну.

Спочатку поліція підозрювала у причетності до вбивства і самого Віталія, його допитували протягом дев'яти годин, але у чоловіка є тверде алібі – на момент вбивства Сергеєв був вдома. Про це свідчать записи с камер спостереження, які зафіксували час його входу та виходу з будинку, також поліція оглянула планшет та роутер в будинку, де живе Віталій, і зафіксували користування ними в цей час. Те, що чоловік був вдома, підтвердила і консьєрж.

Нині до родини Ноздровської приставили держохорону, і навіть вночі вдома чергує автоматник. Втім, як каже Сергеєв, погроз родині на цей час не поступає.

У поліції кажуть, нині вивчають всі обставини трагедії, серед яких багато невідомих складових. Слідство опрацьовує записи з відеокамер, як Ноздровська потрапила в Демидів – чи їхала зі своїм вбивцею, або її хтось зустрів вже не місці. Крім того експертиза має встановити, чи були у крові адвоката якісь препарати чи алкоголь, що могли спричинити відсутність супротиву злочинцеві. Нині тривають опитування населення Демидова та інших осіб. Правоохоронні органи просять всіх, хто може допомогти слідству, звернутись у поліцію.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов вийшов до активістів і повідомив про створення слідчої групи для розслідування вбивства. Під час заходу сталася сутичка. Один із активістів вдарив керівника поліції Київської області.

Як повідомлялося, Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Повідомлялося, що слідчі розглядають чотири основні версії вбивства правозахисниці.