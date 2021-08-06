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    Від початку епідемії в Києві зафіксовано 220 тис. випадків Covid-19

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    Хворі на коронавірус з легким перебігом хвороби перебувають на самоізоляції - Від початку епідемії в Києві зафіксовано 220 тис. випадків Covid-19
    Хворі на коронавірус з легким перебігом хвороби перебувають на самоізоляції
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби у столиці від коронавірусу одужали 125 осіб

    За минулу добу, 5 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 164 людей. Це на 23 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 4 серпня було 187 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 219 927 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 210 033 особи (за добу 5 серпня – 125)
    • померли 5 242 особи (за добу – 1)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 363 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 54 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 36 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 124 951 особа (за добу 5 серпня – 7)
    • померли 2 773 людини (за добу – 0)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 257 478 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 5 серпня зафіксовано 1081 хворого на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

    Нагадаємо, за добу 4 серпня в Києві було виявлено 187 хворих на коронавірус.

    Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

    Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

    Експерти прогнозують спалах Covid-19 в Україні впродовж найближчих двох тижнів.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Від початку епідемії в Києві зафіксовано 220 тис. випадків Covid-19