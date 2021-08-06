Від початку епідемії в Києві зафіксовано 220 тис. випадків Covid-19

Хворі на коронавірус з легким перебігом хвороби перебувають на самоізоляції

Минулої доби у столиці від коронавірусу одужали 125 осіб

За минулу добу, 5 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 164 людей. Це на 23 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 4 серпня було 187 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 219 927 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 210 033 особи (за добу 5 серпня – 125)

померли 5 242 особи (за добу – 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 363 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 54 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 36 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124 951 особа (за добу 5 серпня – 7)

померли 2 773 людини (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 257 478 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 5 серпня зафіксовано 1081 хворого на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

Нагадаємо, за добу 4 серпня в Києві було виявлено 187 хворих на коронавірус.

Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

Експерти прогнозують спалах Covid-19 в Україні впродовж найближчих двох тижнів.

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