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    Відкопують колії. Через негоду у Києві зупинився трамвайний маршрут (фото)

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    Занесені колії - Відкопують колії. Через негоду у Києві зупинився трамвайний маршрут (фото)
    Фото: Звичайний Київ
    Занесені колії

    Негода у столиці зупинила трамвай №18

    Нічна злива внесла корективи в рух деяких маршрутів наземного пасажирського транспорту. Про це попередили у КП «Київпастранс».

    Із 06:15 на вул. Глибочицька, 72 у напрямку вул. Старовокзальної заблоковано рух трамваїв маршруту № 18 через занесення трамвайної колії піском. На місці працюють відповідальні служби міста та КП.

    Крім того, два дерева, які впали, заблокували із 05:00 виїзд тролейбусів із депо № 2 та рух тролейбусів №№ 22, 27, 30, рух тролейбусів тред № 2 у напрямку м. «Шулявська», тролейбусів №№ 22, 27, 30 до Індустріального шляхопроводу та тролейбусів маршруту № 30 «вул. Милославська – ст. Зеніт». Наразі рух відновлено.

    Також із 05:50 на вул. Визволителів, 7 у напрямку Дарницької площі водою залило проїжджу частину, через що заблоковано №№ 29, 50, 50к тролейбусних маршрутів. Рух було відновлено о 06:25.

    Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

    Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

    Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни. 

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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