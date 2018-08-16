Відкопують колії. Через негоду у Києві зупинився трамвайний маршрут (фото)



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Фото: Звичайний Київ Занесені колії

Негода у столиці зупинила трамвай №18

Нічна злива внесла корективи в рух деяких маршрутів наземного пасажирського транспорту. Про це попередили у КП «Київпастранс».

Із 06:15 на вул. Глибочицька, 72 у напрямку вул. Старовокзальної заблоковано рух трамваїв маршруту № 18 через занесення трамвайної колії піском. На місці працюють відповідальні служби міста та КП.

Крім того, два дерева, які впали, заблокували із 05:00 виїзд тролейбусів із депо № 2 та рух тролейбусів №№ 22, 27, 30, рух тролейбусів тред № 2 у напрямку м. «Шулявська», тролейбусів №№ 22, 27, 30 до Індустріального шляхопроводу та тролейбусів маршруту № 30 «вул. Милославська – ст. Зеніт». Наразі рух відновлено.

Також із 05:50 на вул. Визволителів, 7 у напрямку Дарницької площі водою залило проїжджу частину, через що заблоковано №№ 29, 50, 50к тролейбусних маршрутів. Рух було відновлено о 06:25.

Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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