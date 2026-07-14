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Негода накриє майже всю Україну: погода на 14 липня 2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Негода накриє майже всю Україну: погода на 14 липня 2026
Прогноз погоди на 14 липня
фото: glavcom.ua

Дощі, грози та туман прогнозують у більшості областей

У вівторок, 14 липня, у більшості регіонів країни очікуються грози, через що оголошено І рівень небезпечності (жовтий). За прогнозом синоптиків, несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, вночі грози прогнозуються на Правобережжі, а вдень грозова діяльність пошириться майже на всю територію України. Лише вночі на півдні та сході країни істотних опадів не очікується.

Загалом 14 липня в Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. На Закарпатті й у Карпатах у нічні та ранкові години місцями утвориться туман.

Вітер переважно північно-західного напрямку, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14-19° тепла, удень повітря прогріється до 23-28°.

Прогноз погоди на 14 липня
Прогноз погоди на 14 липня
фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

Для Києва та Київської області синоптики також оголосили жовтий рівень небезпечності через грози, які прогнозуються протягом усього 14 липня.

За прогнозом, у столиці та області очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі та грози. Вітер буде північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме 14-19°, удень – 23-28°. У Києві вночі прогнозують 17-19°, удень – 25-27°.

Нагадаємо, напередодні, увечері 13 липня, Київщина вже перебувала під дією попередження про грози. За інформацією синоптиків, несприятливі погодні умови можуть призвести до локальних ускладнень у роботі енергетичної інфраструктури, тому громадян закликають бути уважними під час негоди та стежити за офіційними повідомленнями.

До слова, на початку тижня очікуються дощі та грози в низці регіонів, а вже з другої половини тижня опадів поменшає, а температура повітря підвищиться.

 

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна дощ гроза

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