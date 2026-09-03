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Росіяни атакували завод Coca-Cola під Києвом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни атакували завод Coca-Cola під Києвом
Завод Coca-Cola розташований у Великій Димерці Броварського району Київської області
скриншот з відео

На підприємстві виробляють одразу низку популярних напоїв

Російські війська атакували завод Coca-Cola у Броварському районі Київської області. За інформацією місцевих ЗМІ та Telegram-каналів, після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

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У мережі повідомляють про влучання по території заводу та пожежу. Водночас інформація про масштаби можливих руйнувань виробничих потужностей наразі відсутня.

На підприємстві випускають не лише Coca-Cola. Завод також виробляє Fanta, Sprite, Schweppes, соки Rich, холодний чай Fuze Tea та мінеральну воду BonAqua.

Через повідомлення про пошкодження підприємства в мережі почали припускати, що в магазинах можуть виникнути перебої з наявністю окремих напоїв. Водночас офіційної інформації про зупинення або скорочення виробництва немає.

Нагадаємо, 3 вересня у Дарницькому районі Києва під час повітряної тривоги уламки російського безпілотника впали на проїжджу частину дороги. Внаслідок цього постраждали двоє людей та були пошкоджені два автомобілі.

Близько 16:13 у столиці було чутно гучний вибух, перед яким у Києві та передмісті працювали сили протиповітряної оборони. Це була вже шоста повітряна тривога в столиці від початку доби. Станом на 16:46 було оголошено відбій.

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Теги: росія окупанти завод Київщина

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