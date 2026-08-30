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Британка зламала хребет та втратила чоловіка під час польоту

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Британка зламала хребет та втратила чоловіка під час польоту
Подружжя Кітченів. Джефф помер після сильної турбулентності, а Лінда зламала хребет
фото: Linda Kitchen

Через два роки після трагічного рейсу жінка подала до суду на Singapore Airlines і вимагає відшкодування

74-річна британка Лінда Кітчен подала до суду на авіакомпанію Singapore Airlines після польоту, під час якого її чоловік помер від серцевого нападу, а сама жінка зламала хребет через сильну турбулентність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

У травні 2024 року Лінда та її 73-річний чоловік Джефф Кітчен вирушили у подорож до Сінгапуру, Індонезії та Австралії. Приблизно через десять годин після початку польоту літак потрапив у сильну турбулентність над М'янмою. За словами жінки, у той момент їй здалося, що літак падає.

Коли повітряне судно почало різко втрачати висоту, Джефф упав на дружину та притиснув її до підлокітника. Інші пасажири допомогли перемістити чоловіка, після чого лікар, який перебував на борту, почав проводити йому серцево-легеневу реанімацію.

Рейс перенаправили до Бангкока в Таїланді для аварійної посадки. Лінду доправили до лікарні, тоді як її чоловік залишився в літаку. Через два дні жінці повідомили, що Джефф помер. «Коли нас із Джеффом розділили, я знала, що йому дуже зле, але навіть не могла подумати, що отримаю звістку про його смерть. Це було просто спустошливо», – розповіла Кітчен.

Сама британка внаслідок турбулентності зламала хребет. Вона провела десять днів у лікарні в Бангкоку, після чого її літаком доправили до Бристоля.

Після повернення до Великої Британії Кітчен ще близько тижня перебувала в лікарні. За її словами, біль був настільки сильним, що вона майже не пам'ятає дороги додому. Після виписки жінка також потребувала значної допомоги у побуті.

Через понад два роки після трагедії британка розпочала провадження у Високому суді та вимагає від Singapore Airlines відшкодування. Її адвокати пояснили, що отримані кошти мають допомогти Кітчен оплачувати спеціалізовану допомогу, якої вона потребує через травму спини.

Авіаційна юристка Анте Кореліду, яка представляє інтереси жінки, зазначила, що в родини досі залишаються запитання щодо обставин трагедії. Зокрема, близькі Джеффа хочуть з'ясувати, чи могла авіакомпанія зробити більше, аби запобігти травмуванню пасажирів.

«Усе, чого хоче Лінда, – це проведення максимально ретельного розслідування. Початок провадження у Високому суді є важливою віхою на шляху до того, щоб близькі Джеффа отримали відповіді, на які вони заслуговують», – сказала Кореліду.

Нагадаємо, раніше Федеральне управління цивільної авіації США виявило небезпечний дефект у літаках Boeing 737. Йдеться про проблему з кріпленнями пасажирських крісел, через яку сидіння можуть зміщуватися або відриватися від підлоги під час сильної турбулентності чи аварійної посадки.

Авіарегулятор зобов'язав операторів відповідних Boeing 737 провести перевірки та за потреби замінити несправні деталі. Проблема стосується безпеки пасажирів, оскільки неналежно закріплені крісла підвищують ризик травмування у разі різких перевантажень.

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Теги: Велика Британія авіація літак смерть травма жінка подорож

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