РФ змінила тактику ударів по Києву: Повітряні сили розповіли про нову загрозу

Реактивних шахедів використовували приблизно у п'ять разів більше, ніж у червні

Лише за останні чотири дні Росія запустила по Україні понад 1500 безпілотників

Росія змінила тактику повітряних атак по Києву, збільшивши використання швидкісних реактивних безпілотників. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє «Главком».

За його словами, лише за останні чотири дні Росія запустила по Україні понад 1500 безпілотників. Близько 800 із них були реактивними.

Такі дрони становлять додаткову небезпеку для української ППО через високу швидкість. Окремі з них можуть розганятися приблизно до 600 км/год, тому їх складніше перехоплювати мобільним вогневим групам та іншим засобам, які використовують проти звичайних ударних БпЛА.

Ігнат зазначив, що Росія почала активно нарощувати застосування реактивних безпілотників ще в липні. За його словами, тоді їх використовували приблизно у п'ять разів більше, ніж у червні. У серпні ця тенденція продовжилася.

Для знищення таких цілей українські військові використовують зенітні ракетні комплекси, авіацію та інші засоби протиповітряної оборони. Водночас швидкість реактивних дронів скорочує час на їхнє виявлення та перехоплення.

За словами представника Повітряних сил, не всі реактивні безпілотники досягають Києва, оскільки українська ППО продовжує їх збивати. Однак збільшення кількості таких цілей створює додаткове навантаження на систему захисту столиці. Росія намагається не лише збільшувати кількість дронів під час масованих атак, а й використовувати швидші безпілотники, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що російська атака 30 серпня спричинила пошкодження та руйнування й на інших об’єктах Київщини та столиці. Зокрема, у центрі Києва уламки збитих російських ударних безпілотників типу «Шахед» упали на території житлового комплексу.

Крім того, у Фастівському та Вишгородському районах Київської області через влучання та падіння уламків російських безпілотників виникли пожежі.

Також відомо, що внаслідок російської атаки в неділю, 30 серпня, було пошкоджено склад французької торговельної мережі Auchan у Борисполі Київської області.