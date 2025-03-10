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Журналіст Яриш назвав причину звільнення з «Голосу Америки»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Журналіст Яриш назвав причину звільнення з «Голосу Америки»
Остап Яриш кілька років жив та працював у Вашингтоні
фото: Facebook/Остап Яриш

Остап Яриш зазначив, що окрім нього скоротили ще кількох людей з інших мовних служб «Голосу Америки»

Журналіст Остап Яриш, коментуючи своє звільнення з української служби «Голосу Америки», зауважив, що потрапив під скорочення федеральних працівників в межах політики Департаменту ефективності уряду США (DOGE). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook сторінку Яриша.

«Я потрапив під скорочення федеральних працівників в межах політики департаменту DOGE, який очолює Ілон Маск. Це торкнулось багатьох структур, які фінансуються з держбюджету США, зокрема і «Голосу Америки»», – йдеться у повідомленні.

Остап Яриш зазначив, що, не вдаючись у деталі американської бюрократії, він належав до менш захищеної категорії. За його словами, окрім нього, скоротили ще кількох людей з інших мовних служб «Голосу Америки».

«Рішення про припинення співпраці ухвалило нове керівництво агенції з глобальних медіа, якій підпорядковується «Голос Америки», – керуючись рекомендаціями від DOGE. Формальною причиною звільнення в листі вказали, що моя робота «не була критично важливою для місії організації». Про інші мотиви такого рішення мені невідомо», – сказав журналіст.

Нагадаємо, що Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, звільнив журналіста української служби «Голосу Америки» Остапа Яриша. Також видання New York Times повідомляло, що Департамент кадрів «Голосу Америки» проводить внутрішні розслідування щодо тих журналістів, які критикували у своїх матеріалах президента США Дональда Трампа.

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Теги: журналіст звільнення США Ілон Маск Вашингтон

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