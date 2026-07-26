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Стало відомо про постраждалих після удару Росії по Києву

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Стало відомо про постраждалих після удару Росії по Києву
Кличко розповів про наслідки нічної атаки Росії по Києву
фото: ДСНС

Унаслідок нічної російської атаки на Київ постраждали троє людей

Одного потерпілого госпіталізували, ще двом медики надали допомогу амбулаторно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що внаслідок ворожого обстрілу в ніч проти 26 липня пожежі виникли у Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах столиці.

У Деснянському районі рятувальники ліквідували загоряння складської будівлі на площі 150 кв. м, а також 10 легкових і однієї вантажної автівки на парковці. У Шевченківському районі після влучання спалахнула чотириповерхова відселена будівля. У Солом'янському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі, яка зазнала руйнувань. Усі осередки займання вже ліквідовано.

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня Росія атакувала Україну сімома балістичними ракетами, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 136 ударними безпілотниками різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили або придушили одну авіаційну ракету, п'ять балістичних ракет та 104 ворожі дрони. Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 27 безпілотників на 18 локаціях.

Ворог завдав удару по Кривому Рогу реактивним безпілотником. Унаслідок влучання спалахнула пожежа в будівлі торговельного центру. Удар, імовірно, припав по будівлі гіпермаркету «Епіцентр». Однак офіційного підтвердження поки що немає.

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Теги: Київ війна поранення балістичні ракети

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