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    Влада Києва попередила: негода триватиме всю ніч

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    <span>Після нічної грози затопило центр столиці</span> - Влада Києва попередила: негода триватиме всю ніч
    Після нічної грози затопило центр столиці

    У столиці очікуються шквали 15-18 м/с

    Гроза у Києві триватиме до кінця ночі, очікуються шквали 15-18 м/с, сильний дощ.

    Про це повідомляє Київська міська адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

    «Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру: усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт», – йдеться у повідомленні.

    Сьогоднішня злива знову призвела до того, що проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки», в яких потопають автівки та громадський транспорт.

    Більшість тунелів та підземок також повністю опинилися під водою. 

    Кияни в соцмережах повідомляють, що вода затопила вул. Еспланадну. На відео видно, як вода досягає вікон автівок, а деякі авто і взагалі майже затоплені.

    У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

    Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

    Раніше повідомлялося, що Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про високий рівень забруднення повітря у Києві.

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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