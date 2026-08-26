У Києві за тиждень виявлено майже 300 порушників комендантської години

У період із 17 по 24 серпня 2026 року виявлено 218 випадків виявлення громадян із ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, які порушували громадський порядок

Упродовж 17-24 серпня працівники комунальної організація «Муніципальна охорона» взяли участь у близько 400 подіях і випадках під час цілодобових патрулювань Києва. Зокрема, зафіксували 286 порушень комендантської години та виявили 218 людей з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Як йдеться у повідомленні, у період із 17 по 24 серпня 2026 року працівники Муніципальної охорони заступали на цілодобові патрулювання для охорони комунальних навчальних і медичних закладів, а також підтримання порядку в міських парках та скверах.

За цей період зафіксували:

286 порушень комендантської години;

218 випадків виявлення громадян із ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, які порушували громадський порядок;

36 реагувань на спрацювання сигналізації у державних закладах;

10 випадків виклику екстрених служб для фіксації правопорушень та надання медичної допомоги;

чотири порушення тиші.

Тижневий звіт муніципальної охорони інфографіка: Муніципальна охорона

Окремо зазначається, що курси підготовки до національного спротиву пройшли 180 учасників.

Нагадаємо, комендантська година в столиці діє щодня з 00:00 до 05:00. Перебувати на вулиці у цей час дозволено лише під час прямування до укриття під час повітряної тривоги або за наявності спеціальної перепустки.

В Одеській області скасували обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту. Відповідне рішення ухвалила Одеська обласна військова адміністрація, аби спростити та пришвидшити логістику для громадян і перевізників. Зміни стосуються руху в обох напрямках дорогами державного значення. Проїзд дозволено від київської траси по обʼїзній дорозі міста Одеси в бік міжнародних пунктів пропуску «Паланка», «Старокозаче», «Орлівка» та «Рені».