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Кілометри випаленої землі: оприлюднено кадри після вибуху у Вишневому

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Кілометри випаленої землі: оприлюднено кадри після вибуху у Вишневому
Оприлюднено наслідки ворожого удару по Вишневому
фото: скрин з відео

Знищені цілі житлові квартали та понад 600 евакуйованих мешканців – так виглядає колись затишне місто після ракетного удару окупантів та детонації

Офіс Генерального прокурора оприлюднив нові кадри масштабних руйнувань у Вишневому на Київщині, що виникли після вибуху складу боєприпасів, ураженого під час російського ракетного удару в ніч на 6 липня. Як повідомляє «Главком», відео було опубліковано після оголошення результатів розслідування, у межах якого правоохоронці повідомили про затримання керівників одного з оборонних підприємств.

На оприлюднених кадрах зафіксовано значні руйнування житлової забудови, знищені будинки, пошкоджену інфраструктуру та територію, яка вигоріла після тривалої вторинної детонації боєприпасів.

За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, внаслідок трагедії загинули сім людей, ще 29 отримали поранення, понад 600 мешканців були евакуйовані, а руйнувань зазнали близько 13 гектарів житлової забудови.

За даними слідства, у ніч на 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Київській області. Балістична ракета 9М723 комплексу «Іскандер» влучила у склад одного з оборонних підприємств у Вишневому. Після цього розпочалася масштабна вторинна детонація боєприпасів, яка тривала кілька годин і суттєво збільшила масштаби руйнувань.

У прокуратурі повідомили, що під час розслідування встановлено ймовірні порушення правил зберігання боєприпасів. За версією слідства, значну їх кількість розмістили у приміщеннях, які не відповідали вимогам безпеки та не мали необхідних дозвільних документів. Саме ці обставини, як вважають правоохоронці, і сприяли масштабній вторинній детонації після російського удару.

У справі затримано двох керівників одного з оборонних підприємств. Їм інкримінують службову недбалість, що, за версією слідства, призвела до тяжких наслідків. Остаточну оцінку їхнім діям має дати суд.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що у Вишневому внаслідок російського удару вибухнув склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому». Він повідомив про відкриття кримінального провадження та анонсував кадрові рішення за підсумками розслідування.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ заявляв, що об'єкт, на якому сталася детонація, не належав до сфери управління Збройних сил України та не перебував у їхньому підпорядкуванні.

До речі, «Главком» побував на місці трагедії у Вишневому на третій день після атаки і поспілкувався з місцевими мешканцями, які втратили дім, а дехто – рідних.

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Теги: вибух прокуратура Київщина ракетна атака

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