Встановлення автоматів для поповнення Kyiv Smart Card обійдеться у 11 млн грн



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До 26 грудня 2019 року мають змонтувати 600 автоматів поповнення ресурсу засобів оплати проїзду

КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Київської міської держадміністрації 15 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «МКМ Сервіс Лтд» монтаж автоматів поповнення ресурсу засобів оплати проїзду за 10,80 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

До 26 грудня 2019 року мають змонтувати 600 автоматів поповнення ресурсу засобів оплати проїзду. Послуга обійдеться у 18 тис. грн за один автомат будь-якого виду.

Замовник надсилатиме виконавцю заявку щодо автомата, виконавець за чотири робочі дні робитиме техогляд об’єкта і передпроєктне рішення, яке погоджуватиме замовник. Потім виконавець виконуватиме підготовчі роботи за десять робочих днів після погодження та транспортування і монтаж автомату за один робочий день після передачі того в монтаж.

Отже, монтаж одного автомата може тривати 15 робочих днів, не рахуючи необмеженого часу на погодження замовником передпроєктного рішення і передачу автомату в монтаж.

Зараз на деяких станціях уже кілька днів стоять автомати Київ Смарт Сіті в упакуванні.

Ціна нинішньої угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 10,92 млн грн.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року «ГІОЦ» замовив ПрАТ «Промзв’язок» виготовлення цих 600 автоматів із крайнім строком поставки до середини 2019 року за 100,67 млн грн, при цьому із них усіх лише 90 штук дозволяли розраховуватися платіжними картками. За даними «Є-Дата», на сьогодні «ГІОЦ» виплатив «Промзв’язку» близько половини суми – 55,89 млн грн, у тому числі повністю за ті 90 штук з оплатою платіжними картками.

Цієї весни «ГІОЦ» оголосив тендер очікуваною вартістю 310,00 млн грн на виготовлення 1 380 автоматів, з яких 290 штук – з оплатою платіжними картками (лот щодо 200 із них відмінено), і тендер очікуваною вартістю 10,00 млн грн на виготовлення 50 терміналів.

Як повідомлялося, на 15 станціях київського метрополітену підключили автомати для купівлі та поповнення карток Kyiv Smart Card.

Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Як повідомлялося, муніципальний транспорт Києва вже підключено до автоматизованої системи оплати проїзду.

У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

Станом на 22 серпня, з початку впровадження проєкту у касах київського метро було продано карток Kyiv Smart Card на суму понад 1,8 млн грн.

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Джерело: Наші гроші