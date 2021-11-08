Столиця звільняється від автомотлоху: Київ розірвав договори ще з чотирма перевізниками

З вулиць Києва зникнуть ще 76 «іржавих корит»

Київ розриває договори ще з чотирма перевізниками на 11 міських маршрутах. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов.

«Під час аудиторської перевірки конкурсних документів на перевезення пасажирів Києва було виявлено чергові фальсифікації, які призвели до надання необґрунтованої переваги перевізникам на низці маршрутів», – зазначив Усов.

Він уточнив, що ідеться про такі маршрути:

№№ 224, 234, 539 та 559 – перевізник ТОВ «Союз-Авто»;

№ 231 – перевізник ПП «Базальт»;

№№ 421, 581, 155 та 516 – перевізник ТОВ «Кийтранс-2005»;

№№ 517 та 402 – перевізник ПП «Універсал-Транс».

«Партію підроблених документів виявив Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, договори за 11 маршрутами розриваються в односторонньому порядку. Ми прибираємо з вулиць Києва наступні 76 «іржавих корит», – повідомив заступник голови КМДА.

Він також зазначив, що місто не планує укладати нові договори за цими маршрутами: ні з комунальними, ні з приватними перевізниками.

«Причина в тому, що усі 11 маршрутів на 76 одиниць рухомого складу дублювали наявні комунальні маршрути та крали пасажиропотік у «Київпастрансу». Наприклад, 402 маршрутка дублювала тролейбус №44. Маршрутка №516 забирала пасажирів в автобуса №63. Маршрутка №234 дублювала 29-й тролейбус, а 224-та маршрутка – автобус №88», – пояснив Усов.

Він зазначив, що подальші результати аудиту покажуть, хто був у цьому зацікавлений.

«Моя задача – системно прибирати дублювання в маршрутній мережі й повертати пасажиропотік комунальному транспорту, прибираючи ганебний мотлох із доріг, – наголосив заступник голови КМДА. – На вказаних сьогодні 11 напрямах кількість «випусків» «Київпастрансу» буде пропорційно збільшено».

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація оголосила про проведення 10 грудня чергового конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування і ще посилила вимоги до перевізників.

Раніше Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації розірвав з двома перевізниками договори на обслуговування 21 міського маршруту загального користування. Рішення про розірвання договорів на маршрутах, на яких загалом здійснюють перевезення 172 автобуси, було ухвалене 6 жовтня за результатами перевірки документів у рамках проведення аудиту з боку Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації.

21 вересня Комунальна служба перевезень вперше за останні сім років публічно перевірила першу порцію столичних перевізників. Інспектори виявили порушення на чотирьох із п'яти маршрутів.

Четверо перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання умов договорів та розривати договори з перевізниками у разі виявлення суттєвих порушень.

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