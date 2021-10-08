З 8 жовтня скасовуються деякі рейси міської електрички у Києві

Рейси міської електрички скасовуються з технічних причин

З 8 жовтня скасовуються рейси міської електрички у Києві №7304,7311,7312, 7319. Про це повідомляє Київпастранс.

Зазначають, що з 8 жовтня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички №№7304, 7311,7312, 7319.

Про відновлення руху повідомлять окремо.

Поїзд №7311 / 7312 є закільцьованим і проїжджає від Дарниці через Троєщину, Почайну, Сирець, Борщагівка, Протасів Яр, Видубичі і повертається на Дарницю.

Маршрут №7319 курсує за маршрутом Дарниця-Борщагівка.

Нагадаємо, що з 11 серпня у Києві тимчасово скасували рух міської електрички №7304, 7311/7312, 7319.

Рух призупинявся з технічних причин.

Раніше Укрзалізниця заявила про наміри повернути собі на баланс міську електричку та інтегрувати її у проєкт Kyiv City Express, який передбачає об’єднати міське та приміське залізничне сполучення та оновити рухомий склад.

Схема сполучення в Києві та області, за цим проєктом, включає «Київську Русанівку», «Протасів яр» та «Либідську». Останню потрібно буде будувати з нуля, в той час як перші дві можна реконструювати.

Цьогоріч Укрзалізниця поновила обговорення проєкту Kyiv City Express і навіть запустила кілька додаткових поїздів на приміському сполученні. Зокрема, з 15 березня за човниковим принципом почав курсувати потяг з Києва до Бучі.