  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Covid-дані за добу: в Києві понад 200 нових хворих і жодної смерті

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За минулу добу в Києві від коронавірусу одужали понад 600 осіб - Covid-дані за добу: в Києві понад 200 нових хворих і жодної смерті
    За минулу добу в Києві від коронавірусу одужали понад 600 осіб
    Фото з відкритих джерел

    В Україні за останню добу найбільша кількість нових випадків коронавірусу зареєстрована в Києві

    За минулу добу, 23 червня, у Києві коронавірус виявлено у 223 людей. Це на 18 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 22 червня був 241 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 212834 випадки захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 203547 осіб (за добу 23 червня 605)
    • померли 5185 осіб (за добу 0)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127122 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 51 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 38 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 123009 осіб (за добу 23 червня 208)
    • померли 2741 людина (за добу 3)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2231914 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 23 червня зафіксовано 937 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.

    Нагадаємо, за добу 22 червня в Києві виявили 241 хворого на коронавірус, померли 5 людей.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

    Минулого тижня у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, вакцинували 4623 особи. Загалом же за тиждень у столиці вакцинували 56493 містян. На сьогодні у столиці вакциновано 223415 осіб.

    Читайте також:
    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Covid-дані за добу: в Києві понад 200 нових хворих і жодної смерті