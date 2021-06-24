Covid-дані за добу: в Києві понад 200 нових хворих і жодної смерті

За минулу добу в Києві від коронавірусу одужали понад 600 осіб

В Україні за останню добу найбільша кількість нових випадків коронавірусу зареєстрована в Києві

За минулу добу, 23 червня, у Києві коронавірус виявлено у 223 людей. Це на 18 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 22 червня був 241 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 212834 випадки захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 203547 осіб (за добу 23 червня 605)

померли 5185 осіб (за добу 0)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127122 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 51 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 38 осіб.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 123009 осіб (за добу 23 червня 208)

померли 2741 людина (за добу 3)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2231914 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 23 червня зафіксовано 937 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.



Нагадаємо, за добу 22 червня в Києві виявили 241 хворого на коронавірус, померли 5 людей.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

Минулого тижня у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, вакцинували 4623 особи. Загалом же за тиждень у столиці вакцинували 56493 містян. На сьогодні у столиці вакциновано 223415 осіб.

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