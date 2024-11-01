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Замовлення надходять від акторів та блогерів: рятувальник із Київщини показав незвичайне хобі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Замовлення надходять від акторів та блогерів: рятувальник із Київщини показав незвичайне хобі
У колекції майстра вже понад 500 робіт, і серед них авторські келихи, графини та ексклюзивні набори
фото: пресслужба ДСНС

Першим витвором Василя Масла стала чашка для дружини, яка і до тепер підтримує його в розвитку нового хобі

Рятувальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква Василь Масло вже понад п`ять років Василь в позаслужбовий час займається гравіюванням на склі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва.

Його роботи дивують точністю, красою та глибиною, а замовлення надходять від відомих українських акторів, блогерів та стендап-коміків.

Замовлення надходять від акторів та блогерів: рятувальник із Київщини показав незвичайне хобі фото 1

«Захоплення почалося з подарунка від дружини – спеціального станка для гравіювання. Перший досвід був випадковим: він працював на металі, але незадоволений результатом, вирішив експериментувати на склі. Тож першим витвором стала чашка для дружини, яка і до тепер підтримує його в розвитку нового хобі», – йдеться у повідомленні.

Замовлення надходять від акторів та блогерів: рятувальник із Київщини показав незвичайне хобі фото 2

Згодом Василь вийшов на міжнародний рівень і розпочав навчання у відомої британської гравіювальниці Леслі Пайк. Її онлайн-уроки стали для нього не лише технічним зростанням, але й важливим емоційним досвідом.

У колекції майстра вже понад 500 робіт, і серед них авторські келихи, графини та ексклюзивні набори. Витвори мистецтва  рятувальника вже прикрашали міжнародні виставки та здобули чимало нагород.

Нагадаємо, начальник штабу бригади «Азов» Богдан Тавр Кротевич розповів про цікаве хобі Валерія Залужного.

Теги: ДСНС навчання Біла Церква стендап

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