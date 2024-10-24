Зеленський призначив нового голову Білоцерківської РДА

Геннадій Сиваненко народився 1 травня 1976 року в селищі Борова. Закінчив Київський національний торгівельно-економічний університет за спеціальністю «маркетинг». Є кандидатом економічних наук. Працював на керівних посадах в приватних підприємствах. З 2011 року викладав на кафедрі торгівельного підприємництва торгівельно-економічного університету в Києві.

У 2012 році його обрали заступником голови Фастівської райради. З 2014 по 2020 рік очолював Фастівську районну раду.