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Зеленський призначив нового голову Білоцерківської РДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський призначив нового голову Білоцерківської РДА
З 2014 по 2020 рік Сиваненко очолював Фастівську районну раду
фото: з відкритих джерел

8 жовтня Кабінет міністрів погодив звільнення Ірини Старенької з посади голови Білоцерківської РДА

Президент України Володимир Зеленський призначив  головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області Геннадія Сиваненка. Відповідне розпорядження №114/2024-рп від 23 жовтня опубліковане на сайті глави держави.

Водночас президент розпорядженням №113/2024-рп звільнив Ірину Стареньку з посади голови Білоцерківської РДА згідно з поданою нею заявою. 

Геннадій Сиваненко народився 1 травня 1976 року в селищі Борова. Закінчив Київський національний торгівельно-економічний університет за спеціальністю «маркетинг». Є кандидатом економічних наук. Працював на керівних посадах в приватних підприємствах. З 2011 року викладав на кафедрі торгівельного підприємництва торгівельно-економічного університету в Києві.

 У 2012 році його обрали заступником голови Фастівської райради. З 2014 по 2020 рік очолював Фастівську районну раду. 

Нагадаємо, з серпня 2023 року Білоцерківську РДА очолювала Ірина Старенька.  До відома 8 жовтня Кабінет міністрів погодив звільнення Ірини Старенької з посади голови Білоцерківської РДА та її призначення на посаду заступниці голови Київської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради «Укрзалізниці» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки. 

Теги: Володимир Зеленський президент звільнення Біла Церква кадрові зміни

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