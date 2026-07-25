Білий дім підтвердив майбутню зустріч Зеленського і Трампа

Лідери обговорять нові мирні ініціативи та подальшу підтримку України

Представник Білого дому повідомив, що переговори лідерів заплановані на вівторок, 28 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Водночас джерело Reuters в українських колах зазначило, що Зеленський зацікавлений у поїздці до США, однак його команда очікує на офіційне підтвердження графіка Трампа з боку Білого дому.

За словами співрозмовника агентства, українські та американські посадовці також обговорювали пропозицію щодо припинення вогню в повітрі. Її планують представити російській стороні в межах нового раунду мирних ініціатив, спрямованих на припинення війни.

Джерело додало, що Україна вже пропонувала Росії запровадити режим припинення вогню, однак Кремль відхилив ці ініціативи.

Нагадаємо, 23 липня Володимир Зеленський заявив, що готується до можливого візиту до Сполучених Штатів. Президент зазначив, що основною темою переговорів із представниками американської адміністрації мають стати шляхи завершення війни та нові мирні пропозиції США.

Нещодавно глава держави також повідомив, що після переговорів із президентом США Дональдом Трампом Україна досягла домовленості про спільне виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Президент назвав це одним із ключових результатів співпраці зі Сполученими Штатами.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував візит до Вашингтона лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За словами американського президента, китайський лідер має прибути до США 24 вересня, а однією з головних тем переговорів стане розвиток технологій штучного інтелекту.