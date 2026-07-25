Головна Країна Політика
search button user button menu button

Білий дім підтвердив майбутню зустріч Зеленського і Трампа

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім підтвердив майбутню зустріч Зеленського і Трампа
Зеленський і Трамп мають провести переговори
фото: Associated Press

Лідери обговорять нові мирні ініціативи та подальшу підтримку України

Представник Білого дому повідомив, що переговори лідерів заплановані на вівторок, 28 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters

Водночас джерело Reuters в українських колах зазначило, що Зеленський зацікавлений у поїздці до США, однак його команда очікує на офіційне підтвердження графіка Трампа з боку Білого дому.

За словами співрозмовника агентства, українські та американські посадовці також обговорювали пропозицію щодо припинення вогню в повітрі. Її планують представити російській стороні в межах нового раунду мирних ініціатив, спрямованих на припинення війни.

Джерело додало, що Україна вже пропонувала Росії запровадити режим припинення вогню, однак Кремль відхилив ці ініціативи.

Нагадаємо, 23 липня Володимир Зеленський заявив, що готується до можливого візиту до Сполучених Штатів. Президент зазначив, що основною темою переговорів із представниками американської адміністрації мають стати шляхи завершення війни та нові мирні пропозиції США.

Нещодавно глава держави також повідомив, що після переговорів із президентом США Дональдом Трампом Україна досягла домовленості про спільне виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Президент назвав це одним із ключових результатів співпраці зі Сполученими Штатами.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував візит до Вашингтона лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За словами американського президента, китайський лідер має прибути до США 24 вересня, а однією з головних тем переговорів стане розвиток технологій штучного інтелекту.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США відновили морську блокаду суден, які прямують до іранських портів і прибережних районів або виходять із них
Військові США заявили про нову серію ударів по Ірану та відновлення морської блокади
15 липня, 07:17
У США побачили перспективи для великого бізнесу в Україні
Делегація Конгресу США приїхала до України
30 червня, 20:22
Зеленський і Клименко на місці ворожого удару в Дарницькому районі Києва
Зеленський оглянув місце удару по житлових будинках у столиці (відео)
2 липня, 16:58
Батьки президента України – Римма та Олександр Зеленські
Росіяни вигадали фейк про мільйонні статки та обшуки у батьків Зеленського
3 липня, 17:43
Зеленський підписав указ №586/2026
Соня Кошкіна, Євген Малолєтка. Затверджено новий склад комітету Шевченківської премії
7 липня, 13:12
Зеленський іронічно зауважив, що перший президент Росії Борис Єльцин обрав би собі іншого наступника, якби знав, чим обернеться для країни правління Путіна
Бензиновий колапс у Росії. Зеленський назвав це «історичним анекдотом»
9 липня, 20:56
День взяття Бастилії є національним святом Франції, яке щороку відзначається 14 липня
Подружжя Зеленських взяло участь у параді до Дня взяття Бастилії у Парижі (фото)
14 липня, 16:41
Президент зробив заяву про конфлікт між Генштабом і Міноборони
Зеленський підтвердив конфлікт між Федоровим та Сирським
16 липня, 14:54
Під час зустрічей з військовими обговорювали виконання домовленостей із партнерами, зокрема щодо ППО
Драпатий, Горбатюк, Апостол: президент зібрав командувачів ЗСУ
19 липня, 15:25

Політика

Білий дім підтвердив майбутню зустріч Зеленського і Трампа
Білий дім підтвердив майбутню зустріч Зеленського і Трампа
Інтерв’ю президента Зеленського для Лори Лумер: головні тези
Інтерв’ю президента Зеленського для Лори Лумер: головні тези
МЗС закликає судновласників тимчасово зупинити рейси до російських портів у Чорному морі
МЗС закликає судновласників тимчасово зупинити рейси до російських портів у Чорному морі
Конфлікт із ТЦК у Львові: Садовий розповів нові деталі про причини сутички
Конфлікт із ТЦК у Львові: Садовий розповів нові деталі про причини сутички
Зеленський назвав три головні загрози для України та поставив нові завдання уряду
Зеленський назвав три головні загрози для України та поставив нові завдання уряду
Зеленський оновлює роботу РНБО. Умєров і Клименко отримали нові завдання
Зеленський оновлює роботу РНБО. Умєров і Клименко отримали нові завдання

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
71K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)
55K
Ліцеїст із Київщини створив пристрій, який може змінити хід війни

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Вчора, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua