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Нардеп-історик пояснив, як Зеленський вивів з-під удару Дональда Туска

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Нардеп-історик пояснив, як Зеленський вивів з-під удару Дональда Туска
Володимир Зеленський із Дональдом Туском у Варшаві, січень 2025 р.
фото: Офіс президента України

Володимир В’ятрович переконаний: рішення українського президента повернути орден Білого орла Польщі було абсолютно обґрунтоване

Народний депутат від та історик Володимир В'ятрович вважає, що рішення президента Володимира Зеленського повернути польську нагороду не стало ескалацією конфлікту між Києвом і Варшавою, а навпаки – дозволило вивести з-під політичного удару прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Про це народний обранець сказав в інтерв'ю громадянській мережі «Опора», текстову версію якого опублікував «Главком».

За словами В'ятровича, в ситуації, що склалася, Зеленський фактично не мав іншого виходу, окрім як повернути польську нагороду.

«Я не вважаю, що він (Зеленський – «Главком») пішов на ескалацію. Іншого кроку з боку Зеленського я просто не бачу. Ба більше, я в цьому можу побачити навіть певну деескалацію, тому що так він «зберіг обличчя» Дональда Туска», – зазначив нардеп.

Він пояснив, що якби президент України не повернув нагороду добровільно, то в межах внутрішньополітичного протистояння між президентом Польщі Каролем Навроцьким і прем'єром Дональдом Туском остаточне рішення довелося б ухвалювати главі польського уряду.

«Туск був би поставлений у «розтяжку»: або перед дуже накрученим польським суспільством виступити проти Навроцького і захистити Зеленського, або зіпсувати свої стосунки із Зеленським. Таким кроком Зеленський, по суті, вивів з-під удару Дональда Туска», – наголосив В'ятрович.

Політик також позитивно оцінив подальшу реакцію української сторони. За його словами, відмова інших українських політиків від польських нагород стала чітким сигналом польському політикуму: «Не думайте, що вам вдасться закинути це в Україну для внутрішньополітичних суперечок».

Окремо В'ятрович відзначив солідарність українських президентів у цій ситуації.

«Солідарність усіх президентів – на мою думку, це було круто. Це показало, що ми не дамо в Україні повторити польський сценарій, коли зовнішню політику приносять у жертву внутрішньополітичним розбіркам», – підсумував народний депутат.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства». Опісля, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Днями Зеленський анонсував п'ять рішень, які мають стати основою для нового етапу українсько-польських відносин. Серед них – відкриття архівів щодо Волинської трагедії, розширення пошуково-ексгумаційних робіт та посилення Українського інституту національної пам'яті. 

До слова, у Польщі загострилася політична дискусія навколо подальшої підтримки України. Прем'єр-міністр Дональд Туск різко розкритикував політиків, які виступають за припинення військової допомоги Києву, та назвав спроби заробити популярність на антиукраїнських настроях «вбивчою політикою».

Раніше Туск зазначив, що Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети для систем Patriot. Попри це, за його словами, Варшава й надалі підтримуватиме Україну, незважаючи на критику з боку окремих політичних сил.

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Теги: Польща Володимир Зеленський Україна Дональд Туск

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