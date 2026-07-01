У Києві чути вибухи

ППО взбиває дрони, що йдуть на Київ

У столиці триває тривога

Увечері 1 липня в Києві чути звуки вибухів. Про це повідомляє «Главком».

У столиці з 19:52 1 липня триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки безпілотників.

За даними моніторингових каналів, у бік Києва йдуть реактивні дрони. На підступах до міста працює ППО.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1589-й день повномасштабної війни.