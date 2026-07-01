У Києві чути вибухи
У столиці триває тривога
Увечері 1 липня в Києві чути звуки вибухів. Про це повідомляє «Главком».
У столиці з 19:52 1 липня триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки безпілотників.
За даними моніторингових каналів, у бік Києва йдуть реактивні дрони. На підступах до міста працює ППО.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1589-й день повномасштабної війни.
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