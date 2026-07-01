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У Києві чути вибухи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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У Києві чути вибухи
ППО взбиває дрони, що йдуть на Київ
фото: glavcom.ua

У столиці триває тривога

Увечері 1 липня в Києві чути звуки вибухів. Про це повідомляє «Главком».

У столиці з 19:52 1 липня триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки безпілотників. 

За даними моніторингових каналів, у бік Києва йдуть реактивні дрони. На підступах до міста працює ППО.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1589-й день повномасштабної війни.

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Теги: Київ дрон безпілотник вибух

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