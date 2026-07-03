Новий виток у конфлікті з Польщею та запобіжний захід для Тищенка. Головне за 3 липня 2026

Дайджест новин 3 липня 2026 року

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав членів польської делегації, які братимуть участь у саміті НАТО в Анкарі, утриматися від заяв про нову фінансову допомогу Україні. Тим часом ВАКС обрав для народного депутата Миколи Тищенка запобіжний захід. У Дарницькому районі Києва рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару.

«Главком» склав добірку головних подій 3 липня.

Пошуково-рятувальні роботи на Дарниці

фото: ДСНС

У Дарницькому районі Києва рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці дев'ятиповерхового житлового будинку, який зазнав руйнувань внаслідок ворожого обстрілу. На локації розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.

За інформацією рятувальників, безпосередньо з-під завалів цієї багатоповерхівки було деблоковано тіла 10 загиблих. Загалом ця масована російська атака на Київ забрала життя 30 людей.

Запобіжний захід для Тищенка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для народного депутата Миколи Тищенка запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. Нардеп підозрюється у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Суд також зобов’язав Тищенка прибувати до прокурорів і суду за першою вимогою, повідомляти про зміну місць проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у справі, здати на зберігання закордонні паспорти і носити електронний засіб контролю.

До слова, Тищенка приніс на засідання ВАКС шматок сала. А згодом ледь не побився з ексбійцем «Азова» Віктором Лахно.

⚖️ ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн народному депутату Миколі Тищенку у справі про кришування кол-центрів



Тищенко не прокоментував запобіжний захід, а натомість запропонував журналістам понюхати сало.



📹 УНІАН pic.twitter.com/5KpZITeRHl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 3, 2026

Конфлікт із Польщею

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав членів польської делегації, які братимуть участь у саміті НАТО в Анкарі, утриматися від заяв про нову фінансову допомогу Україні.

За даними RMF24, прем'єр Польщі зазначив, що саміт має визначити подальший розподіл відповідальності за оборону Європи та її фінансування. Водночас Туск наголосив, що Польща не змінює свого ставлення до підтримки України, однак не планує брати на себе додаткові фінансові зобов'язання.

🇺🇦🇵🇱Прем'єр Польщі Туск напередодні саміту НАТО в Туреччині закликав польську делегацію «бути обережною в будь-яких заявах щодо подальшої фінансової підтримки» України



💬 «Не тому, що я вважаю, що Україна не потребує фінансової підтримки. Ми й надалі послідовно виступатимемо за… pic.twitter.com/vTTAbpYq4y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 3, 2026

Виробництво української балістики

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, головною темою якого стало нарощування спроможностей української ракетної програми. За підсумками наради глава держави доручив прискорити виробництво вітчизняної балістики, а також активізувати роботу із залучення міжнародного фінансування в оборонну промисловість.

Президент зазначив, що українські фахівці продовжують працювати над створенням ефективної балістичної ракети та антибалістичної системи.

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