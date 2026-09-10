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Деякі аптеки Києва призупинятимуть роботу під час червоного рівня тривоги

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Деякі аптеки Києва призупинятимуть роботу під час червоного рівня тривоги
Комунальне підприємство «Фармація» змінило порядок роботи аптечних закладів відповідно до встановленого рівня загрози
фото: /pharmacy.kiev.ua

Під час жовтого рівня загрози аптечні заклади та їх структурні підрозділи продовжуватимуть працювати

Комунальне підприємство «Фармація» у столиці змінило порядок роботи своїх аптечних закладів залежно від безпекової ситуації. Відтепер режим роботи аптек напряму залежатиме від встановленого рівня загрози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Відповідне рішення ухвалено на виконання постанови Кабінету Міністрів України та рішення Ради оборони міста Києва.

Як працюватимуть аптеки залежно від рівня загрози:

  • «Червоний» рівень небезпеки: роботу аптек КП «Фармація» негайно призупинятимуть. У цей час припиняється відпуск ліків та всі виробничі процеси. Усі відвідувачі та персонал мають негайно залишити приміщення та перейти до укриттів. Відновлення роботи відбуватиметься лише після скасування небезпеки та за умови, що це буде безпечно для працівників і покупців.
  • «Жовтий» рівень загрози: аптечні заклади та їхні структурні підрозділи продовжуватимуть функціонувати у штатному режимі.

У комунальному підприємстві наголошують, що нові правила запроваджено задля збереження життя та здоров’я містян і працівників аптек в умовах підвищеної загрози.

Нагадаємо, російська атака 3 вересня повністю знищила склад лікарських засобів компанії «Аптека доброго дня». Унаслідок удару було втрачено сотні тонн медикаментів, які мали надійти пацієнтам у різних регіонах України. Горніцький оприлюднив фотографії складу до та після російського удару. На кадрах видно, що замість приміщення із заповненими стелажами з медикаментами залишилися обгорілі конструкції та зруйнована будівля.

Теги: тривога аптека Київ

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