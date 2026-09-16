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Влада Донеччини розширила зону примусової евакуації

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Влада Донеччини розширила зону примусової евакуації
Влада закликає родини не зволікати з виїздом і скористатися запропонованою допомогою
фото: Національная поліція

До переліку територій додали частину Слов’янська та населені пункти ще трьох громад області

Влада Донецької області розширила зону примусової евакуації родин із дітьми через загрозу російських обстрілів. До переліку додали частину Слов’янська та населені пункти ще трьох громад. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Рішення передбачає примусову евакуацію дітей разом із їхніми батьками або законними представниками з територій, де через бойові дії зберігається високий рівень небезпеки.

Зокрема, до зони евакуації включили частину Слов’янська, а також окремі населені пункти Слов’янської, Святогірської та Новодонецької громад.

Відповідні рішення ухвалюють через безпекову ситуацію та постійні російські обстріли населених пунктів поблизу лінії фронту.

Примусова евакуація родин із дітьми передбачає обов’язкове переміщення неповнолітніх із небезпечних районів. Якщо батьки відмовляються залишати територію, дітей можуть евакуювати окремо від них у встановленому законом порядку.

Влада закликає родини не зволікати з виїздом і скористатися запропонованою допомогою для евакуації та розміщення в безпечніших регіонах України.

Варто нагадати, що Сили оборони України почали наступальну операцію на півночі Донецької області, яка отримала назву «Вівальді». Українські військові заявляють про зачистку значної території від російських сил та звільнення населеного пункту Середнє.

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Теги: Донеччина війна евакуація

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