Рятувальники розбирають конструкції Успенського собору, щоб повністю загасити пожежу

Рятувальники приступили до розбору конструкцій собору, аби ефективно потушити загоряння всередині

На території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. Наразі фахівці заповідника спільно з правоохоронцями проводять оцінку пошкоджень та фіксують усі обставини воєнного злочину країни-агресорки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Києво-Печерської лаври.

Працівники Києво-Печерської лаври показали наслідки пожежі фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Зазначається, що для остаточного приборкання вогню представники ДСНС розпочали розбір пошкоджених конструкцій Успенського собору. Це необхідно для того, щоб рятувальники могли ефективно загасити всі осередки прихованого загоряння всередині будівлі.

У Лаврі нагадали, що ворожий «Шахед» влучив у вівтарну частину Успенського собору – в Стефанівський приділ. Окрім того, внаслідок повторної спроби удару пошкоджень зазнала Башня Іоанна Кушника – унікальна оборонна споруда XVII–XVIII століть, яка є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.

Вода тече зі стелі собору фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Залита водою підлога в Успенському соборі внаслідок гасіння пожежі, викликаної обстрілом фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

У зв'язку з суттєвими пошкодженнями та проведенням аварійно-рятувальних робіт територію Києво-Печерської лаври тимчасово зачинено для відвідувачів. Вхід обмежили з метою забезпечення безпеки людей і збереження пам'яток до повного завершення робіт екстрених служб. Про дату відновлення доступу до заповідника адміністрація пообіцяла повідомити додатково.

На черговий акт варварства з боку Російської Федерації вже відреагували в уряді. Віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики України – Міністр культури Тетяна Бережна наголосила, що під ударом опинилася святиня, яка має планетарне значення. За її словами, коли Росія атакує Києво-Печерську лавру, мова йде не лише про Україну, а про спадщину, яка належить усьому людству. Посадовиця закликала світову спільноту максимально посилити тиск на державу-терористку, яка продовжує цілеспрямовано нищити український народ та світові культурні надбання.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.