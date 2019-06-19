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    Підрядника, що будує новий Шулявський міст, оштрафовано ще на 56 млн грн

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    <span>Будівельники &laquo;Північно-українського будівельного альянсу&raquo; звинувачують главу АМКУ Юрія Терентьєва в корупції</span> - Підрядника, що будує новий Шулявський міст, оштрафовано ще на 56 млн грн
    Будівельники «Північно-українського будівельного альянсу» звинувачують главу АМКУ Юрія Терентьєва в корупції
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Викрито змову на торгах щодо реконструкції Шулявського шляхопроводу

    Компанії «Північно-український будівельний альянс» та «Спецбуд-Плюс» (обидві входять до корпорації «Укрбуд») діяли у змові на торгах щодо реконструкції Шулявського шляхопроводу. Про це повідомив голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв на своїй сторінці у Facebook.

    Як відомо, тендер виграла компанія «Північно-український будівельний альянс». Організатор торгів – столичне комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд».

    «В ході розслідування, яке проводило Київське обласне територіальне відділення було зібрано докази, що компанії «Північно-український будівельний альянс» та «Спецбуд-Плюс» (обидві входять до корпорації «Укрбуд») діяли у змові», - написав Терентьєв.

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    За його словами, окрім підроблених документів у одного з фігурантів розслідування, АМКУ встановив, що зазначені компанії:

    • виконували роботи для одних і тих самих генпідрядників, які є членами тієї ж корпорації;
    • знаходяться за однією адресою;
    • спільно використовують засоби зв’язку;
    • мають спільних працівників;
    • використовують однакову ІР-адресу для податкового звітування та для входження до електронних кабінетів системи «Клієнт-Банк»;
    • надавали фінансову допомогу одна одній;
    • надали однакові листи банку замість банківських гарантій;
    • мають банківські гарантії та листи, надані одним банком в один день та з послідовною реєстраційною нумерацією;
    • надали документи, які мають спільні особливості в оформленні;
    • синхронно діяли у часі тощо.

    «Базуючись на зібраних доказах, 19 червня 2019 р. Адмінколегією АМКУ накладено штраф на ТОВ «Північно-український будівельний альянс» та ТОВ «Спецбуд-Плюс» за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, у розмірі 112 млн гривень (по 56 млн на кожну з компаній)», - повідомив Терентьєв.

    Він нагадав, що у травні Комітет вже штрафував ці ж компанії за інші змови – на торгах з будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова та реконструкції гімназії ім. Бойченка. Тоді штраф склав близько 150 млн грн.

    Нагадаємо, 25 квітня будівельники, які працюють на реконструкції Шулявського шляхопроводу, залишили роботу і пішли мітингувати під Антимонопольний комітет, оскільки АМКУ підозрює компанію «Північно-український будівельний альянс» у змові під час проведення тендеру, не пов'язаного з Шулявським мостом, і погрожує штрафом у 160 мільйонів гривень. Через це початі в середині березня роботи з реконструкції моста можуть бути припинені на невизначений термін, заявляв підрядник.

    Після цього мер Києва Віталій Кличко запевнив, що будівництво Шулявського шляхопроводу триває, і місто зробить все, щоб воно продовжувалось.

    Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

    Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби»

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

    Наразі старий міст повністю розібрали. Частину металевих конструкцій для нового мосту вже завезли на будівельний майданчик і почали монтувати.

    23 червня із 01:00 до 12:00 повністю обмежать рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу у  зв’язку із початком монтажу металоконструкцій нового моста.

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