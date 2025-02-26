У Києві конопляний «фермер» впіймався через маленьку дрібницю
Пар від теплиці сусіди порушника помилково прийняли за дим від загорання та викликали поліцію та пожежних
У Києві поліцейські, які приїхали на виклик про пожежу, виявили у квартирі теплицю з коноплею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Як повідомляється, днями до столичної поліції надійшов виклик про пожежу в одній з квартир багатоповерхового будинку у Дніпровському районі. До правоохоронців та працівників ДСНС, які прибули на місце виклику, звернулись зтурбовані мешканці, які повідомили про задимлення на балконі квартири на другому поверсі.
Пожежники відчинили двері до помешкання, однак замість загорання охоронці порядку виявили теплицю для вирощування конопель. Як з’ясувалось у подальшому, вказане приміщення орендує 51-річний місцевий мешканець.
Чоловік обладнав кімнату системою вентиляції та освітлення й вирощував там нарковмісні рослини, а пар від теплиці сусіди порушника помилково прийняли за дим від загорання.
«Слідчі вилучили 18 кущів конопель півтора метра заввишки та 500 грам кагнабісу, які направили для проведення експертного дослідження, а порушника атримали у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом відділом дізнання Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України –незаконне вирощування конопель, та за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення та зберігання наркотичних речовин без мети збуту. Санкції інкримінованих статтей передбачають до п’яти років обмеження волі.
Нагадаємо, київські поліцейські затримали групу наркоторговців із партією канабісу на майже 2 млн гривень. Як повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, фігуранти – троє чоловіків та дівчина, віком від 20 до 26 років. Вони поставляли наркотик до столиці, зберігали у спеціально орендованій для цього квартирі та в подальшому збували під час особистих зустрічей з «клієнтами» або сервісом поштових відправлень. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у них близько пʼяти кілограмів «товару», зброю та набої.
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