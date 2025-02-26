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У Києві конопляний «фермер» впіймався через маленьку дрібницю

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві конопляний «фермер» впіймався через маленьку дрібницю
Київські поліцейські затримали 51-річного «фермера», який вирощував коноплю в орендованій квартирі
фото: Національна поліція Києва/Facebook

Пар від теплиці сусіди порушника помилково прийняли за дим від загорання та викликали поліцію та пожежних

У Києві поліцейські, які приїхали на виклик про пожежу, виявили у квартирі теплицю з коноплею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Як повідомляється, днями до столичної поліції надійшов виклик про пожежу в одній з квартир багатоповерхового будинку у Дніпровському районі. До правоохоронців та працівників ДСНС, які прибули на місце виклику, звернулись зтурбовані мешканці, які повідомили про задимлення на балконі квартири на другому поверсі. 

У квартирі пожежники виявили «оазис» з нарковмісними рослинами
У квартирі пожежники виявили «оазис» з нарковмісними рослинами
фото: Національна поліція України/Facebook

Пожежники відчинили двері до помешкання, однак замість загорання охоронці порядку виявили теплицю для вирощування конопель. Як з’ясувалось у подальшому, вказане приміщення орендує 51-річний місцевий мешканець.

Кущі коноплі розрослися ледь не до стелі
Кущі коноплі розрослися ледь не до стелі
фото: Еаціональна поліція України/Facebook

Чоловік обладнав кімнату системою вентиляції та освітлення й вирощував там нарковмісні рослини, а пар від теплиці сусіди порушника помилково прийняли за дим від загорання.

«Слідчі вилучили 18 кущів конопель півтора метра заввишки та 500 грам кагнабісу, які направили для проведення експертного дослідження, а порушника атримали у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні. 

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Із власноруч вирощених конопель «фермер» виготовляв канабіс
фото: Національна поліція України/Facebook

За вказаним фактом відділом дізнання Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України –незаконне вирощування конопель, та за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення та зберігання наркотичних речовин без мети збуту. Санкції інкримінованих статтей передбачають до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, київські поліцейські затримали групу наркоторговців із партією канабісу на майже 2 млн гривень. Як повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, фігуранти – троє чоловіків та дівчина, віком від 20 до 26 років. Вони поставляли наркотик до столиці, зберігали у спеціально орендованій для цього квартирі та в подальшому збували під час особистих зустрічей з «клієнтами» або сервісом поштових відправлень. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у них близько пʼяти кілограмів «товару», зброю та набої. 

Теги: Київ наркотики наркоторговля квартира

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