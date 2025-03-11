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Яка ситуація з якістю повітря в Києві: моніторинг

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Яка ситуація з якістю повітря в Києві: моніторинг
Станом на 10:00 вологість повітря у столиці складає 87%
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 10:00 ранку 11 березня у Києві фіксується шкідливий  рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA), станом на 10:00, 11 березня 2025 року дорівнює 111. Це шкідливий для чутливих груп рівень забруднення атмосферного повітря, який може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Найбільш забруднене повітря у Святошинському районі Києва.

Найбільш забруднене повітря в Святошинському районі
Найбільш забруднене повітря в Святошинському районі
інфографіка SaveEcoBot

Станом на 10:00 вологість повітря у столиці складає 87% 

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях – дощ.  

В західних областях невеликі дощі, вдень в Карпатах та на Закарпатті значний дощ, на решті території без опадів. У південній та південно-східній частинах країни вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6° тепла, в західних областях 4-9° тепла; вдень 14-19°, на півдні країни до 22° (на узбережжі морів 7-12°).

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень місцями в західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.

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Теги: столиця погода Київ повітря

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