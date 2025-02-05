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Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2025 року
Ситуація на фронті 5 лютого
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень

Протягом минулої доби противник загалом завдав одного ракетного (одна ракета), 66 авіаційних ударів, скинувши 108 КАБ, та здійснив понад 4100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2025 року фото 1

Останні новини з фронту

Найгарячішою була ситуація на Покровському, Торецькому напрямках та на Курщині.

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку 

Ворог атакував неподалік Вовчанська, завдав авіаудару по Козачій Лопані.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Загризового, Петропавлівки та Лозової.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог двічі атакував в районах Ямполівки та Діброви. Наші воїни зупинили всі атаки загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

 Українські захисники відбили шість атак противника в районах Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

 Ворог провів 10 наступальних дій на позиції наших військ в районах Торецька та Щербинівки. Авіація противника завдала удару по Костянтинівці.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби ворог 32 рази намагався вклинитися в нашу оборону в районах Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного. Наші підрозділи відбили 28 атак, чотири боєзіткнення триває дотепер.

Втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 146 осіб вбитими та пораненими, до того ж знищено 12 автомобілів, два мотоцикли, два засоби супутникового зв’язку та дві антени зв’язку; також наші захисники пошкодили автомобіль та дві артилерійські системи ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

 Українські воїни відбили дві атаки окупаційної армії в районі Розливу та Зеленівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2025 року фото 8

На Курському напрямку

 Українські захисники відбили 11 ворожих атак. Крім того, ворог завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 67 КАБів, шість разів застосовував некеровані авіаційні ракети, здійснив 365 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку три атаки загарбників відбиті українськими оборонцями поблизу Новосілки. Також ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю та Новополю.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед в районі населеного пункту Новоданилівка.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 118-ї окремої механізованої бригади та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1078-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб Торецьк автомобіль ракета танки ворог

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