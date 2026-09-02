Російські дрони атакували одразу три багатоповерхівки у Краматорську

Вогонь охопив понад 3 тис. кв. м, однак рятувальникам довелося призупинити гасіння через загрозу повторних ударів

Російські війська вночі та вранці атакували Краматорськ Донецької області FPV-дронами. Внаслідок влучань загорілися квартири та балкони одразу у трьох дев'ятиповерхових житлових будинках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні вночі та вранці російські війська обстріляли місто. Внаслідок влучань ворожих FPV-дронів виникли пожежі у трьох дев’ятиповерхових багатоквартирних будинках», – йдеться у повідомленні.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

За даними ДСНС, вогонь охопив квартири та балкони. Загальна площа пожеж сягнула 3220 кв. м. Рятувальникам вдалося локалізувати займання. Однак повністю ліквідувати пожежі вони не змогли через постійну загрозу повторних російських атак. Через небезпеку надзвичайники були змушені призупинити гасіння. За попередніми даними, інформація про постраждалих унаслідок ударів по Краматорську не надходила.

Нагадаємо, російські війська також атакували ударними безпілотниками Київську область. Ворожа атака розпочалася ввечері 1 вересня та продовжилася вранці наступного дня. Внаслідок ударів постраждали п'ятеро людей, серед яких восьмирічна дитина.

Наслідки атаки зафіксували у трьох районах області. У Бучанському районі було пошкоджено два таунхауси та чотири автомобілі, в одному з будинків спалахнула пожежа. Поранень зазнали 69-річна жінка та восьмирічна дитина. Внаслідок ранкового обстрілу складських приміщень постраждала ще одна людина.