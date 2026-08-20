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В Одесі відкрито ще сім пляжів: повний перелік безпечних місць для відпочинку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Одесі відкрито ще сім пляжів: повний перелік безпечних місць для відпочинку
Кіпер закликав дотримуватися правила безпеки на узбережжі
фото: Олег Кіпер/Telegram

На Одещині доступні 48 безпечні пляжі

В Одесі влада погодила відкриття ще семи безпечних пляжів для відпочивальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Відтепер на Одещині доступні 48 безпечні для відвідування ділянки. З них 47 у м. Одеса та одна – у Чорноморську. Перелік зон, дозволених для відвідування, оновлюється по мірі проходження перевірок», – йдеться у повідомленні.

Перелік безпечних пляжних зон:

  1. Пляж «Великофонтанський», між траверсами № 17 та № 18 другої черги протизсувних споруд (ПЗС), площею 1865 кв. м.
  2. Пляж «Дельфін», між траверсами № 11 та № 12 першої черги ПЗС, площею 3300 кв. м.
  3. Пляж «Дельфін», між траверсами № 10-А та № 11 першої черги ПЗС, площею 4000 кв. м.
  4. Пляж «Ланжерон», між траверсами № 2 та № 3 першої черги ПЗС, площа 2000 кв. м.
  5. Пляж «Ланжерон», між траверсами № 1 та № 2 першої черги ПЗС, площа 700 кв. м.
  6. Пляж «Ланжерон», між траверсами № 1 та № 2 першої черги ПЗС, площа 2200 кв. м.
  7. Пляж «Ланжерон», між траверсами № 1 та № 2 першої черги ПЗС, площа 2100 кв. м.
  8. Пляж «Ланжерон», між траверсами № 1 та № 2 першої черги ПЗС, площа 900 кв. м.
  9. Пляж «Ланжерон», між траверсами № 1 та № 2 першої черги ПЗС, площа 1200 кв. м.
  10. Пляж «Ланжерон», між траверсами № 1 та № 2, площа 900 кв. м.
  11. Пляж «Ланжерон», між траверсами № 1 та № 2 першої черги ПЗС, площа 800 кв. м.
  12. Пляж «Аркадія», між траверсами № 1-2а та № 1-2в другої черги ПЗС, площею 1250 кв. м.
  13. Пляж «Курортний», між траверсами № 12 та № 13 другої черги ПЗС, 9000 кв. м.
  14. Пляж «Аркадія», між траверсами № 19а та № 20 першої черги ПЗС, 6800 кв. м.
  15. Пляж «Курортний», між траверсами № 7а та № 8 другої черги ПЗС, 1753,5 кв. м.
  16. Пляж «Дельфін», між траверсами № 12-а та № 13 першої черги ПЗС, 2897,97 кв. м.
  17. Пляж «Дельфін», між траверсами № 12 та № 12-а першої черги ПЗС, 5464,14 кв. м.
  18. Муніципальний пляж в районі 10 ст. В. Фонтану, між траверсами № 6 та № 6-а другої черги ПЗС, 8355 кв. м.
  19. Пляж «Аркадія», між траверсами № 19-а та № 20 першої черги ПЗС, 1760 кв. м.
  20. Пляж «Золотий Берег», між траверсами № 16а та № 17 другої черги ПЗС, 2000 кв. м.
  21. Пляж «Золотий Берег», між траверсами № 15 та № 15а другої черги ПЗС, 2000 кв. м.
  22. Пляж «Золотий Берег», між траверсами № 14 та № 15 другої черги ПЗС, 1000 кв. м.
  23. Пляж «Курортний», між траверсами № 9 та № 10 другої черги ПЗС, 1500 кв. м.
  24. Пляж «Для осіб з інвалідністю», між траверсами № 6-б та № 7 другої черги ПЗС, 2540 кв. м (Муніципальний пляж в районі 11 ст. В.Фонтану (інклюзивний).
  25. Пляж «Чайка», між траверсами № 6 та № 6-а другої черги ПЗС, 3000 кв. м.
  26. Пляж «Аркадія», між траверсами № 19а та № 20 першої черги ПЗС, 1870 кв. м.
  27. Пляж «Дельфін», між траверсами № 15-15а та № 15-16 першої черги ПЗС, 7660 кв. м.
  28. Пляж «Ланжерон» між траверсами № 4 та № 5, першої черги ПЗС, площа 4000 кв. м.
  29. Пляж «Ланжерон» між траверсами № 4 та № 5, першої черги ПЗС, площа 600 кв. м.
  30. Пляж «Ланжерон» між траверсами № 4 та № 5, першої черги ПЗС, площа 3000 кв. м.
  31. Пляж «Відрада» між буною № 5-в та траверсом № 6, першої черги ПЗС, площа 1300 кв. м.
  32. Пляж «Відрада», між траверсом № 6 та буною № 6-а, першої черги ПЗС, площа 2110 кв. м.
  33. Пляж «Курортний» між траверсами № 10 та № 11, другої черги ПЗС, площа 4000 кв. м.
  34. Пляж «Аркадія», між траверсами № 1 та № 1-2а першої черги ПЗС, площа 9720 кв. м.
  35. Пляж «Курортний», між траверсами № 7 та № 7-а, другої черги ПЗС, площа 2980 кв. м.
  36. Центральний міський комунальний пляж за адресою: м. Чорноморськ, вул. Пляжна, 15.
  37. Пляж «Великофонтанський», між траверсами № 18 та № 18-а, другої черги ПЗС, площа 8300 кв. м.
  38. Пляж «Відрада», між буною № 5-а та буною № 5-в, першої черги ПЗС, площа 6000 кв. м.
  39. Пляж «Курортний», між траверсами № 9 та № 10, другої черги ПЗС, площа 1500 кв. м.
  40. Пляж «Курортний», між траверсами № 9 та № 10, другої черги ПЗС, площа 5000 кв. м.
  41. Пляж «Чайка», між траверсами № 6-а та № 6-Б, другої черги ПЗС, площа 1700,0 кв. м.
  42. Пляж «Відрада», між траверсом № 5 та буною № 5-а, першої черги ПЗС, площа 2400 кв. м.
  43. Пляж «Ланжерон», між траверсами № 4 та № 5, першої черги ПЗС, площа 5000 кв. м.
  44. Пляж «Аркадія», між траверсами № 1 та № 1-2а, другої черги ПЗС, площа 3000 кв. м.
  45. Пляж «Ланжерон», між траверсами № 4 та № 5, першої черги ПЗС, площа 3000 кв. м.
  46. Пляж «Золотий берег», між траверсами № 14 та № 15, другої черги ПЗС, площею 5125 кв. м.
  47. Пляж «Курортний», між траверсами № 14 та № 15, другої черги ПЗС, площа 1200 кв. м.
  48. Пляж «Курортний», між траверсами № 13 та № 14-в, другої черги ПЗС, площа 3791 кв. м.

«Нагадую: безпека залишається головним пріоритетом. Перебуваючи на узбережжі, обовʼязково дотримуйтесь правил безпеки та негайно прямуйте до укриття у разі оголошення повітряної тривоги», – наголосив Кіпер.

Нагадаємо, Одеса залишається одним із найбільших економічних та культурних центрів України, де ринок нерухомості адаптувався до умов воєнного стану. Середня вартість комфортної однокімнатної квартири в місті коливається в межах 7 500-12 тис. грн. «Главком» проаналізував дані профільних ресурсів і з’ясував, за скільки сьогодні можна зняти найдешевше ізольоване житло в Одесі.

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Теги: Одеса пляжі

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