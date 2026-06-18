Трамп підписав угоду з Іраном, дрони атакували Росію: головне за ніч 18 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 18 червня 2026 року

Ніч на 18 червня минула під масованим нальотом безпілотників на Росію – під ударом опинився НПЗ у Гуково, тривала атака і на Москву. У світі: Трамп особисто підписав угоду США з Іраном і пригрозив Москві санкціями. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 18 червня.

Росія під масованим нальотом дронів

Безпілотники вдарили по невеликому НПЗ у прикордонному місті Гуково Ростовської області – на підприємстві спалахнула пожежа. Завод невеликий за потужністю, проте розташований біля ключових логістичних маршрутів, що з'єднують регіон з окупованою Луганщиною. Удар став лише одним з епізодів масштабного нальоту – за даними моніторингових каналів, по території Росії одночасно рухалося близько 300 дронів, через що план обмеження польотів запровадили в кількох аеропортах, включно з московськими. Станом на цей момент атака на Москву ще триває – подробиці «Главком» уточнить пізніше.

Трамп особисто підписав угоду США з Іраном

Президент США підписав угоду з Іраном особисто. Окремо Трамп заявив, що Україна справляється добре, і пригрозив Росії новими санкціями.

Сопіт здобула перше «золото» Євро з фехтування для України

Українська фехтувальниця Ольга Сопіт принесла Україні перше золото на чемпіонаті Європи з фехтування.

Україна повернула дітей з окупації

Українській стороні вдалося повернути 13 дітей з окупованої Херсонщини – росіяни залякували їх розстрілами.

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