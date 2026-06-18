Трамп підписав угоду з Іраном, дрони атакували Росію: головне за ніч 18 червня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 18 червня 2026 року
Ніч на 18 червня минула під масованим нальотом безпілотників на Росію – під ударом опинився НПЗ у Гуково, тривала атака і на Москву. У світі: Трамп особисто підписав угоду США з Іраном і пригрозив Москві санкціями. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 18 червня.
Росія під масованим нальотом дронів
Безпілотники вдарили по невеликому НПЗ у прикордонному місті Гуково Ростовської області – на підприємстві спалахнула пожежа. Завод невеликий за потужністю, проте розташований біля ключових логістичних маршрутів, що з'єднують регіон з окупованою Луганщиною. Удар став лише одним з епізодів масштабного нальоту – за даними моніторингових каналів, по території Росії одночасно рухалося близько 300 дронів, через що план обмеження польотів запровадили в кількох аеропортах, включно з московськими. Станом на цей момент атака на Москву ще триває – подробиці «Главком» уточнить пізніше.
Трамп особисто підписав угоду США з Іраном
Президент США підписав угоду з Іраном особисто. Окремо Трамп заявив, що Україна справляється добре, і пригрозив Росії новими санкціями.
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