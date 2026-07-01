1 липня у Києві обмежено рух вантажівок: подробиці

Водіям фур та далекобійникам рекомендується заздалегідь планувати свої маршрути

Сьогодні, 1 липня, через підвищення температури повітря у столиці знову вводять тимчасові обмеження для великовагового транспорту. Про це повідомив Центр організації дорожнього руху (ЦОДР), інформує «Главком».

Тимчасове обмеження руху столичними автошляхами стосується автомобілів із такими параметрами:

Фактична маса автомобіля – понад 24 тонни;

Навантаження на будь-яку вісь – понад 7 тонн.

Зазначається, що рух великогабаритного транспорту забороняється в денний час, коли стовпчики термометрів піднімаються до позначки +28°C і вище.

Водіям фур та далекобійникам рекомендується заздалегідь планувати свої маршрути та перечекати спекотний пік на спеціальних майданчиках для відстою, які облаштовані на під'їздах до міста.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря у червні 2026 року в Києві склала 20,2 °C, що перевищує кліматичну норму на 0,7 °C. Найбільш спекотний день: 29 червня, коли максимальна температура у столиці піднялася до 32,9 °C. Окрім того, червень у столиці виявився багатим на дощі.