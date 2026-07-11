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У Києво-Печерську лавру повернуто світло після атаки РФ (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києво-Печерську лавру повернуто світло після атаки РФ (відео)
Енергетики ДТЕК повернули світло до храму
фото: скриншот з відео

ДТЕК: Роботи були надзвичайно складними

Після російського обстрілу енергетики відновили електропостачання Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Після російської атаки Успенський собор залишився без електрики. Роботи були надзвичайно складними, але енергетики ДТЕК повернули світло до однієї з найважливіших святинь України та всієї Європи. Це дозволить продовжити відновлення Успенського собору», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 15 червня Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

До слова, Японія надасть підтримку у відновленні Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО.

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Теги: Києво-Печерська лавра відключення світла енергетика ДТЕК

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