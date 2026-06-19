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Київська лікарня швидкої допомоги отримала нового очільника

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Київська лікарня швидкої допомоги отримала нового очільника
Микола Анкін відзначений волонтерами та патронатними службами за багаторічне пріоритетне лікування важкопоранених українських бійців
Уривок з фільму WAR-22

Лікар-ортопед-травматолог та доктор медичних наук Микола Анкін був призначений очільником Київської лікарні швидкої допомоги для стабілізації роботи закладу

19 червня колективу Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги офіційно представили нового керівника. Про це пише «Главком» із посиланням на Департамент охорони здоров'я Києва.

Виконувачем обов’язків директора закладу став професор і доктор медичних наук Микола Анкін, якого було призначено відповідним наказом міського Департаменту охорони здоров’я напередодні, 18 червня.

Під час заходу представники профільного департаменту КМДА наголосили на стратегічному значенні цього медичного закладу. Заснована у 1985 році, лікарня є одним із найбільших багатопрофільних центрів столиці, де рятують життя пацієнтів з Києва та інших регіонів України. Установа також відіграє вагому роль у підготовці нових кадрів: завдяки роботи семи кафедр медичних вишів на її базі успішно поєднуються наука та практична медицина. Посадовці висловили вдячність персоналу за згуртованість, відповідальність та самовіддану працю в умовах війни, визнавши, що останні місяці були для колективу доволі складними.

У своєму зверненні до колег Микола Анкін підкреслив, що ця лікарня є місцем його професійного становлення, де він свого часу здобув неоціненний досвід. Оцінюючи високий потенціал закладу, новий очільник зауважив, що попереду багато роботи для покращення різних напрямів діяльності. Він зазначив, що миттєвих рішень для всіх наявних проблем не існує, проте висловив переконання, що спільними зусиллями фахової команди можна подолати будь-які виклики. Анкін також запевнив колектив у своїй відкритості до діалогу та готовності розглядати всі конструктивні пропозиції щодо розвитку лікарні.

Анестезіологиня Олена Бобровник, яка раніше розповідала про внутрішні проблеми в медичному закладі, у коментарі для «УП. Життя» позитивно оцінила призначення Миколи Анкіна. Вона висловила надію, що новий виконувач обов'язків директора зможе навести лад в установі. За словами лікарки, після спілкування з колегами-анестезіологами, які вже мали досвід співпраці з Анкіним, у неї сформувалося оптимістичне враження. Медпрацівники описують його як чесного та справедливого керівника, і Бобровник зазначила, що, за відгуками колег, лікарні пощастило з цим призначенням, а за нового керівництва очікуються серйозні кадрові зміни.

Микола Анкін – український лікар-ортопед-травматолог, доктор медичних наук, професор та виконувач обов'язків директора Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (БСП).  Відомий як провідний фахівець у галузі хірургії та лікування складних, множинних уражень кінцівок і травм тазу. З 2005 до 2021 року обіймав посаду головного лікаря Київської обласної клінічної лікарні.

Варто зазначити, що Анкін відзначений волонтерами та патронатними службами за багаторічне пріоритетне лікування важкопоранених українських захисників та залучення спонсорської допомоги на дорогі витратні матеріали. 

Нагадаємо, Департамент охорони здоров’я КМДА повідомив, що за результатами комплексної перевірки комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» ухвалене рішення про дострокове припинення контракту та звільнення директора закладу Віктора Дороша 18 червня 2026 року. Анкін очолює кафедру ортопедії, ортопластичної хірургії та протезування у Національному університеті охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика. 

«Рішення про дострокове припинення, розірвання контракту та звільнення Віктора Миколайовича Дороша з посади директора КНП ухвалене в відповідності до чинного законодавства та на підставі висновків профільної комісії. Усі зафіксовані порушення отримали відповідну управлінську та кадрову оцінку», – зазначили в профільному Департаменті.

Як відомо, волонтери, активісти та родичі військових звинувачували колишнього очільника лікарні у тотальних поборах, відсутності базових медикаментів та кричущих фактах недбалості, які призвели до трагічних наслідків.

Теги: Київ медицина лікарня

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