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У Дніпровському районі Києва відновлено подачу тепла після масштабної аварії на трубопроводі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Дніпровському районі Києва відновлено подачу тепла після масштабної аварії на трубопроводі
Ремонтні роботи тривали менше доби й завершились о 23:00 16 січня
фото: Київська міська державна адміністрація

Управителі житлових будинків мають забезпечити циркуляцію теплоносія внутрішньобудинкової системи для подачі опалення в квартири

Фахівці Комунального підприємства «Київтеплоенерго» усунули пошкодження тепломережі на вул. Павла Усенка, що сталося вчора, 16 січня, близько 5:00 ранку. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. 

Зазначається, що ремонтні роботи тривали менше доби й завершились о 23:00 16 січня.

Як повідомили у комунальному підприємстві, одразу після завершення робіт почалося заповнення магістральних трубопроводів теплоносієм.

Станом на ранок 17 січня відновлено подачу опалення до 178 будинків, що була тимчасово призупинена через пошкодження тепломережі. Опіковий центр і терапевтичне відділення Київської міської клінічної лікарні № 2, які тимчасово опалювалися від пересувних котелень, знову підключили до основної схеми теплопостачання.

Комунальники зауважили, що управителі житлових будинків мають забезпечити циркуляцію теплоносія внутрішньобудинкової системи для подачі опалення в квартири.

Нагадаємо, 16 січня, близько 05:00 ранку на вул. Павла Усенка сталось експлуатаційне пошкодження тепломережі. Аварійна бригада «Київтеплоенерго» оперативно локалізувала пошкодження та приступила до його усунення. За інформацією  «Київтеплоенерго», пошкодження сталося на подавальному трубопроводі діаметром 450 мм. Він прокладений у 1960 році та за тривалий період експлуатації вичерпав свій ресурс. 

 

Теги: Київ опалення Київтеплоенерго

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