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Євросоюз запровадить санкції пов'язані з російськими гібридними загрозами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євросоюз запровадить санкції пов'язані з російськими гібридними загрозами
ЄС вирішив запровадити тематичний режим санкцій проти Росії
фото з відкритих джерел

Посли Євросоюзу 2 жовтня узгодять новий тематичний режим санкцій проти РФ

Європейський Союз збирається запровадити тематичний режим санкцій проти Росії. Зокрема, новий санкційний пакет буде присвячений гібридним загрозам країни-агресорки. Про це заявив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Журналіст зазначає, що посли Євросоюзу 2 жовтня узгодять новий тематичний режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози. Він буде формалізований наступного тижня. «Поки що немає імен, але вони будуть додані в майбутньому», – каже він.

Йозвяк наголосив, що спочатку планувалося запровадити загальний режим санкцій, але в результаті погодилися, що він буде зосереджений на російських погрозах.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила нові санкції проти п’яти кораблів та двох судноплавних організацій відповідно до режиму санкцій проти РФ. Раніше Управління зі здійснення фінансових санкцій Великої Британії наклало штраф у 15 тис. фунтів стерлінгів (826, 3 тис. грн) на компанію Integral Concierge Services (ICSL) за порушення фінансових санкцій проти РФ.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та конфіскував його активи на 2 млн грн.

До слова, американський банк JPMorgan Chase і британський HSBC несвідомо обробляли платежі для компаній в Африці, які контролював покійний російський військовий ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

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Теги: посол Європейський союз санкції росія

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